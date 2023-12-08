Жамнов о допуске на Олимпиаду-2024: «Нынешнему поколению тяжело. Какой‑то человек решил, что россияне не едут. Это же неправильно»

Теги Спартак Алексей Жамнов МОК КХЛ Париж-2024 Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

– Тяжело комментировать, так как не знаю всех нюансов: как и при каких условиях допустили. Наверное, какие‑то позитивные шаги уже есть, что допускают.

Политика политикой, но маленького ребенка отдают в спорт, и он готовится к этому соревнованию всю свою жизнь, хочет участвовать в Олимпийских играх.

А тут какой‑то человек решил, что россияне не едут. Это же неправильно.

Любой спортсмен мечтает защищать честь своей страны на Олимпиаде. Поэтому непопадание на нее обидно для всех, естественно.

Конечно, нашему поколению повезло, а нынешнему поколению, которое может не попасть на ОИ, тяжело.

– У вас в карьере ОИ – это всегда преодоление. У вас тоже был нейтральный статус, постоянно приходилось что‑то доказывать.

– Я бы сказал Олимпиада – она и есть Олимпиада. У нас отобрали флаг и гимн, но он все равно был у нас в сердцах.

Все ребята понимали, какую страну мы представляем. Конечно, для нас было обидно выступать без гимна.

Особенно не услышать его, когда выигрывали золото. Но мы его сами спели. И то, что нас пустили туда, уже большой плюс, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

4 комментария
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смело он о ВВП
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Да не нужна эта Олимпиада России и ехать нельзя туда , Россия сама сделает олимпиаду свою . Мы за Путина за лучшего сильного и мудрого президента России. Спасибо большое за военную операцию и за новые регионы России, живём в историческое время, гордимся Путиным .
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