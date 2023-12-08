Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

Все спортсмены, допущенные до Олимпиады-2024, должны будут подписать условия участия.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«Как и все другие спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены должны будут соблюдать правила и предписания, применимые на Олимпийских играх, включая антидопинговые.

Как и все остальные спортсмены, они также должны будут подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу-2024. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», – заявили в .

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.