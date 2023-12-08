Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию
Все спортсмены, допущенные до Олимпиады-2024, должны будут подписать условия участия.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Как и все другие спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены должны будут соблюдать правила и предписания, применимые на Олимпийских играх, включая антидопинговые.
Как и все остальные спортсмены, они также должны будут подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу-2024. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», – заявили в МОК.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Даже англичане на Уимблдоне все грозились, что обяжут подписывать всякие бумаги. В итоге эти бумаги слили и там были супер обтекаемые формулировки про отсутствие активной поддержки войны. и все.
у ОИ скорее всего и то мягче будет
Об этом заявил представитель от России Станислав Поздняков, который регулярно посещает собрания МОК"
Единственное что нашел. Может теперь ты источником поделишься?