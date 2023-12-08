Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Единоборства

Все спортсмены, допущенные до Олимпиады-2024, должны будут подписать условия участия.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Как и все другие спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены должны будут соблюдать правила и предписания, применимые на Олимпийских играх, включая антидопинговые.

Как и все остальные спортсмены, они также должны будут подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу-2024. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», – заявили в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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21 комментарий
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А можно не подписывать, а просто дать слово? Слово пацана!
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Сам МОК уже дискредитировал олимпийскую хартию. И как говорится не один раз. Так что не понимаю что там подписывать. Можно конечно и подписать, а потом использовать по назначению...
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Ответ oleg62petrov
Так вы пишите правду-подписать бумагу что против СВО.Без флага,гимна .Чего вы полуправду пишите ??
ни один вид спорта нигде не требует осуждения сво, не пишите глупость.
Даже англичане на Уимблдоне все грозились, что обяжут подписывать всякие бумаги. В итоге эти бумаги слили и там были супер обтекаемые формулировки про отсутствие активной поддержки войны. и все.
у ОИ скорее всего и то мягче будет
+4
-1
+3
Так вы пишите правду-подписать бумагу что против СВО.Без флага,гимна .Чего вы полуправду пишите ??
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Сама МОК олимпийскую хартию не уважает, почему спортсмены должны?
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Это ж та самая хартия, на которую сами МОК плевать хотели, да?)
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ну как обычно делается - что необычного то ?!
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То есть Томас Бах ее не уважает , а со спортсменов требуют уважать
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прото *Ништяк сказать.
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Ответ Ебздрогыч
А можно не подписывать, а просто дать слово? Слово пацана!
Можно дать но не всем.
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Ответ Ебздрогыч
А можно не подписывать, а просто дать слово? Слово пацана!
Слово пацана только для пацанов
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Ответ Ебздрогыч
А можно не подписывать, а просто дать слово? Слово пацана!
Или девки
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Ответ oleg62petrov
А Мок потребовал.Можешь в инете поискать неглупник
"Международный Олимпийский комитет не собирается требовать со спортсменов из России и Беларуси осуждения СВО, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Об этом заявил представитель от России Станислав Поздняков, который регулярно посещает собрания МОК"

Единственное что нашел. Может теперь ты источником поделишься?
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