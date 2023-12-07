Ковальчук получит 15 млн рублей бонусами в «Спартаке», если наберет 20 очков

Илья Ковальчук может получить 15 млн рублей бонусами в «Спартаке».

40-летний нападающий ранее подписал соглашение с московским клубом до конца сезона.

Базовая зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей.

Дополнительно еще 15 миллионов рублей может получить, если наберет 20 очков за результативность, сообщает «Матч ТВ».

Ковальчук – воспитанник « », в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.