Ковальчук получит 15 млн рублей бонусами в «Спартаке», если наберет 20 очков
Илья Ковальчук может получить 15 млн рублей бонусами в «Спартаке».
40-летний нападающий ранее подписал соглашение с московским клубом до конца сезона.
Базовая зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей.
Дополнительно еще 15 миллионов рублей Илья Ковальчук может получить, если наберет 20 очков за результативность, сообщает «Матч ТВ».
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.