Ковальчук получит 15 млн рублей бонусами в «Спартаке», если наберет 20 очков

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук может получить 15 млн рублей бонусами в «Спартаке».

40-летний нападающий ранее подписал соглашение с московским клубом до конца сезона.

Базовая зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей.

Дополнительно еще 15 миллионов рублей Илья Ковальчук может получить, если наберет 20 очков за результативность, сообщает «Матч ТВ».

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

5 комментариев
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аххахахахахах
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Матчей за пять
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А еще недавно , играя за "народное достояние " , за один матч получал около 5 лямов.
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А ведь наберет
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Даже страшно представить, какие бонусы получат Голдобин и остальные))) Или это другое...
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