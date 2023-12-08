Овечкин – 8-й игрок в истории НХЛ, набравший 1500+ очков за одну франшизу

Теги рейтинги Вашингтон Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Рэй Бурк Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин стал 8-м игроком в истории НХЛ с 1500 очками за одну франшизу.

Капитан «Вашингтона» отметился передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

Теперь на его счету 1500 (827+673) баллов в 1370 играх в НХЛ за «Кэпиталс».

Ранее отметки 1500 очков в составе одной франшизы достигли Горди Хоу (1809, «Детройт»), Стив Айзерман (1755, «Детройт»), Марио Лемье (1723, «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1669, «Эдмонтон»), Джо Сакик (1641, «Квебек» и «Колорадо»), Сидни Кросби (1529, «Питтсбург») и Рэй Бурк (1506, «Бостон»).

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

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