Федор Канарейкин: «Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, голы придут»

Теги Вашингтон Федор Канарейкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Федор Канарейкин уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» набрал 1500-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«После достижения отметки 1500 очков в НХЛ перед Овечкиным осталась только одна задача.

Этот сезон крайне непростой для него, не все идет гладко, да и годы берут свое, но уверен: голы придут.

Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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7 комментариев
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Такими темпами - максимум, доползет. И даже если дотянуть-то дотянет, но зрелище уже довольно жалкое, честно говоря. Даже голов в пустые ворота не хватает, чтобы смотреться мало мальски приличным форвардом. Потому что нужно было все лето режимить и пахать, как Куч, а не чилить на расслабоне. Рекорд Гретцки быстрее побьёт Криштиану Роналду, который в 39 выглядит фитнес-машиной, сидит на диете и не вылезает из спортзала, а не отращивает пузо в межсезонье.
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Достоит, домучает - да. Но никак не побьёт))
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На манеже все те же. Кружок умелые ручки продолжает любимое занятие, наdraчивать на чужие достижения )
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Пока не видно за счёт чего, как-будто у Сашки бензин закончился и набор фокусов, которыми он раньше повергал соперников.
Как-то резко сдал, даже жаль такого Овечкина видеть.
Да и команда тоже непонятно за счёт чего может прибавить в целом.
Поэтому может и побьёт, но такими темпами лет через 5 к сожалению :((
Хочется именно красивой игры и таких же красивых шайб от него, а не просто дежурных голов.
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Овечкину не 25 лет, чтобы надеяться на время
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все эти эксперты сто процентов не смотрят игры Вашингтона.
иначе бы не несли чушь.
Овечкин выглядит и двигается, как 40- летний ветеран. 5 голов за последние 28 игр. это в среднем по 15 в сезоне. с учётом сколько ему дают играть в большинстве и при пустых воротах -- курам насмех статистика.

не доползет и не домучает. Осталось 2.5 сезона и 67 шайб.
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