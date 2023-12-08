Федор Канарейкин: «Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, голы придут»
Федор Канарейкин уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» набрал 1500-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«После достижения отметки 1500 очков в НХЛ перед Овечкиным осталась только одна задача.
Этот сезон крайне непростой для него, не все идет гладко, да и годы берут свое, но уверен: голы придут.
Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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Как-то резко сдал, даже жаль такого Овечкина видеть.
Да и команда тоже непонятно за счёт чего может прибавить в целом.
Поэтому может и побьёт, но такими темпами лет через 5 к сожалению :((
Хочется именно красивой игры и таких же красивых шайб от него, а не просто дежурных голов.
иначе бы не несли чушь.
Овечкин выглядит и двигается, как 40- летний ветеран. 5 голов за последние 28 игр. это в среднем по 15 в сезоне. с учётом сколько ему дают играть в большинстве и при пустых воротах -- курам насмех статистика.
не доползет и не домучает. Осталось 2.5 сезона и 67 шайб.