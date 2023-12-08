Федор Канарейкин: «Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, голы придут»

Федор Канарейкин уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан « » набрал 1500-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь (894).

«После достижения отметки 1500 очков в НХЛ перед Овечкиным осталась только одна задача.

Этот сезон крайне непростой для него, не все идет гладко, да и годы берут свое, но уверен: голы придут.

Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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