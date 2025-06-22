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  • Форвард «Барса» Голубев о «Реале»: «Лучший клуб мира. Слежу за ним с сезона-2000/01 – значки с Раулем, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом до сих пор висят»
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Форвард «Барса» Голубев о «Реале»: «Лучший клуб мира. Слежу за ним с сезона-2000/01 – значки с Раулем, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом до сих пор висят»

Денис Голубев назвал футбольный «Реал» лучшим клубом мира.

Форвард «Барса» из Olimpbet ВХЛ побеждал на чемпионате мира среди молодежи в 2011 году.

– Как вам футбольный «Реал»?

– Это лучший клуб мира. Слежу за ними с сезона-2000/01 – до сих пор висят значки с Раулем, Луишем Фигу, Касильясом, Роберто Карлосом.

– Какой «Реал» был сильнее: «галактикос» или эпохи Роналду, когда они выиграли Лигу чемпионов три раза подряд?

– Когда были «галактикос», то я был маленьким. Европейский футбол показывали не так часто, но я старался следить. Когда в «Реале» играл Роналду и они взяли три Лиги чемпионов подряд, то я был взрослым, смотрел все их матчи и понимал, как играет команда.

Думаю, что «Реал», который трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, посильнее, чем «галактикос». Конечно, в начале века в команде было много звезд, но уровень футбола был сильнее при тренере Зидане.

– Чего ждете от Хаби Алонсо в «Реале»?

– Жду, что «Реал» с ним выиграет Ла Лигу, а также Лигу чемпионов. Думаю, что в этом году так и произойдет, – сказал нападающий «Барса» Денис Голубев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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