  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березкин привез Кубок Гагарина в родную Читу: «Провел мастер-класс для детей и встретился с командой ветеранов СВО по следж-хоккею»
0

Березкин привез Кубок Гагарина в родную Читу: «Провел мастер-класс для детей и встретился с командой ветеранов СВО по следж-хоккею»

Максим Березкин привез Кубок Гагарина в Читу.

В родном городе нападающего «Локомотива» встретили воспитанники спортивной школы по хоккею «Манул», для которых Березкин провел мастер-класс. 

«Максим Березкин провел мастер-класс для детей в Чите.

После теплого приема от воспитанников спортшколы клуба «Манул» в аэропорту наш чемпион сыграл с ними на льду.

А также встретился в ледовом дворце с командой ветеранов СВО по следж-хоккею», – говорится в сообщении «Локомотива». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoМаксим Березкин
logoЛокомотив
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Березкин: «Хочется стать ключиком к победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли. Моя цель – защитить Кубок Гагарина и поехать в НХЛ через год»
14вчера, 17:13
Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»
5вчера, 06:35
Березкин о Никитине: «Матчи «Локомотива» и ЦСКА станут особенными – будет очень жарко. Нас это только мотивировало»
1120 июня, 10:15
Главные новости
«Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней». Маршанд о партнерах по «Флориде» во время чемпионского парада
11 минут назад
Флери о Кросби: «Хотелось бы, чтобы он ушел из «Питтсбурга», наверное. Команда уже три года не выходит в плей-офф, и следующий сезон не внушает оптимизма»
13сегодня, 20:34
400 тысяч человек посетили чемпионский парад «Флориды» в Форт-Лодердейле
1сегодня, 20:17
Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»
3сегодня, 20:04
Губерниев о Бобровском: «Лучший вратарь России XXI века. Если в XX веке это был Третьяк, то сейчас однозначно Бобровский»
15сегодня, 19:41
Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й
19сегодня, 19:21
Барков исполнил кричалку в честь Бобровского во время чемпионского парада «Флориды». Фанаты и другие игроки подхватили
17сегодня, 18:51Видео
Экс-тренер «Эдмонтона» Типпет – кандидат на назначение в «Локомотив» (Артур Хайруллин)
34сегодня, 17:57
Маршанд в короне с крысой праздновал чемпионство «Флориды»
8сегодня, 17:42Фото
Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша вернулся в КХЛ. Будет огромный скачок популярности, зрительского интереса»
3сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Денисенко – худший выбор «Флориды» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
27 минут назад
Моисеев о ситуации в «Витязе»: «Хочется, чтобы он и дальше играл в КХЛ. Многие молодые парни получили шанс благодаря клубу»
сегодня, 20:44
Рябыкин о «Салавате»: «На селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным. Учитывая потери, нужно было сохранить хоть кого-то из лидеров»
1сегодня, 19:32
Форвард «Лады» Моисеев о задержках зарплаты: «Меня они задели, но сроки были в рамках разумного. Почти все выплатили, еще есть небольшие долги»
1сегодня, 18:25
Броди прошел драфт отказов, «Чикаго» выкупит его контракт
сегодня, 18:11
Протас – лучший выбор «Вашингтона» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic
2сегодня, 17:15
Форвард «Барса» Голубев о «Реале»: «Лучший клуб мира. Слежу за ним с сезона-2000/01 – значки с Раулем, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом до сих пор висят»
9сегодня, 14:15
Пашин об игре в Северной Америке: «Неудачный, но нужный этап – понял, что надо работать еще больше. Сейчас понимаю, что не был до конца готов»
сегодня, 13:24
Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» всегда максимальная цель. Есть запрос на обновление команды, надо провести работу над ошибками»
1сегодня, 11:45
Бобровский о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году было невероятно – много людей вышли отпраздновать победу. В этот раз будет не хуже»
2сегодня, 10:57