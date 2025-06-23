Березкин привез Кубок Гагарина в родную Читу: «Провел мастер-класс для детей и встретился с командой ветеранов СВО по следж-хоккею»

Максим Березкин привез Кубок Гагарина в Читу.

В родном городе нападающего «Локомотива» встретили воспитанники спортивной школы по хоккею «Манул», для которых Березкин провел мастер-класс.

«Максим Березкин провел мастер-класс для детей в Чите.

После теплого приема от воспитанников спортшколы клуба «Манул» в аэропорту наш чемпион сыграл с ними на льду.

А также встретился в ледовом дворце с командой ветеранов СВО по следж-хоккею», – говорится в сообщении «Локомотива ».