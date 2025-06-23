Березкин привез Кубок Гагарина в родную Читу: «Провел мастер-класс для детей и встретился с командой ветеранов СВО по следж-хоккею»
Максим Березкин привез Кубок Гагарина в Читу.
В родном городе нападающего «Локомотива» встретили воспитанники спортивной школы по хоккею «Манул», для которых Березкин провел мастер-класс.
«Максим Березкин провел мастер-класс для детей в Чите.
После теплого приема от воспитанников спортшколы клуба «Манул» в аэропорту наш чемпион сыграл с ними на льду.
А также встретился в ледовом дворце с командой ветеранов СВО по следж-хоккею», – говорится в сообщении «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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