Дзингел о собрании с Тортореллой: «Он хватает какую-то вещь, бросает ее над плечом Бобровского, и такой: «Я знал, что ты не поймаешь!» Я просто плакал от смеха»

Райан Дзингел поделился воспоминаниями о работе с Джоном Тортореллой.

Нападающий играл под руководством тренера в « ».

«Нас [с ] обменяли в «Коламбус», и мы были на собрании за закрытыми дверями, может быть, через два дня после перехода. И я не шучу – мы провели 3 часа на тренировочном катке в Ванкувере или что-то в этом роде. Наши с Дюши головы были опущены, и мы пытались не умереть со смеху. Тортс уничтожал там всех.

Он заходит, хватает какую-то вещь, бросает ее над плечом , и такой: «Да, я знал, что ты это не поймаешь!» Бобровский и Панарин. Думаю, у него с ними были какие-то странные фэйковые проблемы, он пытался испытать их, чтобы понять, хотят ли они быть в команде, хотят ли попасть в плей-офф. Ох, я просто плакал от смеха.

Панарин хотел играть с Дюши и не хотел играть с Эткинсоном. Помню, как спросил: «Ты хочешь играть с Эткинсоном, ты хочешь победить, ты хочешь, чтобы «Коламбус» выиграл?» такой: «Эткинсон хорош, но я играю с Дюшеном». Я плакал от смеха. Я думаю, Торс даже не знал, что делать», – сказал Райан Дзингел.