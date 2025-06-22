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  • Форвард «Лады» Моисеев о задержках зарплаты: «Меня они задели, но сроки были в рамках разумного. Почти все выплатили, еще есть небольшие долги»
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Форвард «Лады» Моисеев о задержках зарплаты: «Меня они задели, но сроки были в рамках разумного. Почти все выплатили, еще есть небольшие долги»

Данила Моисеев рассказал о задержках зарплаты в «Ладе».

В «Ладе» по ходу сезона были задержки зарплаты, вас они коснулись?
 
- Да, были, здесь скрывать нечего. И да, меня они задели. Но нужно отметить, что сроки задержки были в рамках разумного. Конечно, было неприятно, но не более. Ничего страшного в этом нет.

Руководство клуба на эту тему с командой общалось?

– Да, конечно. Руководство по ходу чемпионата не раз заходило в раздевалку и рассказывало о проблемах, предупреждая, что какое-то время денег не будет. В сезон клуб заходил без долгов перед хоккеистами.

Недавно стало известно, что клуб начал погашать долги. Это так?

– Да, почти все выплатили, но еще есть небольшие долги, – сказал нападающий «Лады» Данила Моисеев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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