Губерниев о Бобровском: «Лучший вратарь России XXI века. Если в XX веке это был Третьяк, то сейчас однозначно Бобровский»
Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем России в XXI веке.
«Флорида» с Бобровским победила «Эдмонтон» в финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 4–2 и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. Российский голкипер провел все шесть матчей в противостоянии.
36-летний Бобровский стал 3-м в голосовании «Конн Смайт Трофи», приз вручается самому ценному хоккеисту плей‑офф НХЛ.
«Мне кажется, Бобровский однозначно лучший вратарь России XXI века.
Если в XX веке это был Владислав Третьяк, то сейчас однозначно Бобровский», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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