Губерниев о Бобровском: «Лучший вратарь России XXI века. Если в XX веке это был Третьяк, то сейчас однозначно Бобровский»

Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем России в XXI веке.

«Флорида » с Бобровским победила «Эдмонтон» в финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 4–2 и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. Российский голкипер провел все шесть матчей в противостоянии.

36-летний Бобровский стал 3-м в голосовании «Конн Смайт Трофи», приз вручается самому ценному хоккеисту плей‑офф НХЛ.

«Мне кажется, Бобровский однозначно лучший вратарь России XXI века.

Если в XX веке это был Владислав Третьяк , то сейчас однозначно Бобровский », – сказал комментатор «Матч ТВ ».