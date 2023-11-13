Бедард – 7-й игрок в истории НХЛ с 2 дублями подряд в 18 лет

Теги рейтинги Чикаго Радек Дворжак НХЛ Стив Айзерман Мэтт Дюшен Дэйл Хаверчак Нэтан Маккиннон Давид Пастрняк Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард – 7-й игрок в истории НХЛ с 2 дублями подряд в 18 лет.

Новичок «Чикаго» отметился 2 шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4). До этого он забросил 2 шайбы в игре с «Тампой» (5:3). 

До него в истории лиги только 6 игрокам удавалось провести 2 подряд матча в регулярке с 2+ голами в возрасте 18 лет. 

Это Дэйл Хаверчак (сезон-1981/82, «Виннипег»), Стив Айзерман (1983/84, «Детройт»), Радек Дворжак (1995/96, «Флорида»), Мэтт Дюшен (2009/10, «Колорадо»), Нэтан Маккиннон (2013/14, «Колорадо») и Давид Пастрняк (2014/15, «Бостон»). 

Бедард сделал дубль во 2-м матче подряд – с «Флоридой». У новичка «Чикаго» 13 (9+4) очков за 13 игр

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7 комментариев

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Сергей Носков
Ничё так компания у парня.
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BaD RaD #47
Зря Кейна отпустили, он бы его еще лучше сделал.
+3
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akrets
Да не оскудеет земля канадская
+2
-1
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Maxim Shumov
«Распиаренный пацан»
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akrets
Ответ BaD RaD #47
Зря Кейна отпустили, он бы его еще лучше сделал.
Кейна?)
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Александр Калинин
Ответ BaD RaD #47
Зря Кейна отпустили, он бы его еще лучше сделал.
Это бы уже совсем выглядело , как читерство:)
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