Коннор Бедард – 7-й игрок в истории НХЛ с 2 дублями подряд в 18 лет.

Новичок « » отметился 2 шайбами в игре регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:4). До этого он забросил 2 шайбы в игре с «Тампой» (5:3).

До него в истории лиги только 6 игрокам удавалось провести 2 подряд матча в регулярке с 2+ голами в возрасте 18 лет.

Это Дэйл Хаверчак (сезон-1981/82, «Виннипег»), (1983/84, «Детройт»), (1995/96, «Флорида»), Мэтт Дюшен (2009/10, «Колорадо»), (2013/14, «Колорадо») и Давид Пастрняк (2014/15, «Бостон»).

Бедард сделал дубль во 2-м матче подряд – с «Флоридой». У новичка «Чикаго» 13 (9+4) очков за 13 игр