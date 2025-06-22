Рябыкин о «Салавате»: «На селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным. Учитывая потери, нужно было сохранить хоть кого-то из лидеров»

Дмитрий Рябыкин оценил текущее состояние «Салавата Юлаева».

Ранее уфимский клуб продлил контракт с 39-летним Григорием Паниным на один сезон.

– А что с Уфой, еще одной командой большой восточной шестерки?

– О чем говорить, если на селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным.

– И ему уже 39 лет…

– Я считаю, что этот трансферный ход «Салавату » был необходим. Учитывая все потери, Уфе нужно было сохранить хоть кого-то из группы лидеров. А Панин, несмотря на возраст, – лидер раздевалки, который цементирует и помогает росту молодежи.

Правильные ветераны, которые объединяют команды, – это редкость. И они всегда в цене, - сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .