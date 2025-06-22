Рябыкин о «Салавате»: «На селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным. Учитывая потери, нужно было сохранить хоть кого-то из лидеров»
Дмитрий Рябыкин оценил текущее состояние «Салавата Юлаева».
Ранее уфимский клуб продлил контракт с 39-летним Григорием Паниным на один сезон.
– А что с Уфой, еще одной командой большой восточной шестерки?
– О чем говорить, если на селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным.
– И ему уже 39 лет…
– Я считаю, что этот трансферный ход «Салавату» был необходим. Учитывая все потери, Уфе нужно было сохранить хоть кого-то из группы лидеров. А Панин, несмотря на возраст, – лидер раздевалки, который цементирует и помогает росту молодежи.
Правильные ветераны, которые объединяют команды, – это редкость. И они всегда в цене, - сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Russia-Hockey.Ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости