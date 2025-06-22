Броди прошел драфт отказов, «Чикаго» выкупит его контракт
Ти Джей Броди прошел драфт отказов.
Ранее «Чикаго» выставил 35-летнего защитника на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта. У канадца оставался еще год по соглашению с кэпхитом 3,75 млн долларов. Благодаря выкупу «Блэкхокс» сэкономят 516 667 долларов.
Как сообщает журналист Крис Джонстон, Броди прошел драфт отказов, его контракт с «Чикаго» будет выкуплен.
В минувшем сезоне Броди провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 17». Броди присоединился к «Чикаго» летом 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Криса Джонстона в Х
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