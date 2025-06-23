Бобровский о будущем: «Не хочу загадывать на пять лет вперед. У меня сейчас так много замечательных вещей в жизни, хочу по максимуму наслаждаться этим моментом»

Сергей Бобровский высказался о своем будущем.

«Сейчас трудно что-то загадывать на пять лет вперед, и я этого не хочу. Мне кажется, когда слишком много думаешь о будущем, теряешь фокус на настоящем. А я не хочу его терять.

У меня сейчас так много замечательных вещей в жизни, и я очень это ценю. Я живу во Флориде, в невероятном городе, в потрясающей обстановке. У меня замечательная семья дома, и вторая – здесь, на льду. Все прекрасно, и я хочу по максимуму наслаждаться этим моментом и ценить его», – сказал вратарь «Флориды».