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Моисеев о ситуации в «Витязе»: «Хочется, чтобы он и дальше играл в КХЛ. Многие молодые парни получили шанс благодаря клубу»

Данила Моисеев высказался о ситуации в «Витязе».

Ранее появилась информация, что руководство подмосковного клуба сказало техперсоналу искать новую работу. Клуб прекратит существование по причине банкротства и выставил состав на продажу. 

«Витязь» – клуб, в котором вы получили шанс сыграть в КХЛ. Переживаете из-за ситуации вокруг него?
 
- Да. «Витязь» мне как родной клуб: в нем я вырос как игрок. В этой системе в меня поверили и дали шанс, создавали хорошие условия – там очень комфортно себя чувствовал. Конечно, переживаю за «Витязь», очень хотелось бы, чтобы он и дальше играл в КХЛ.

Нужен ли «Витязь» лиге в таком формате, в котором существует последние годы?

– Не вижу ничего плохого, что ключевая задача этого клуба из сезона в сезон – попасть в плей-офф. Многие клубы ставят перед собой такую же задачу.

Благодаря тому, что «Витязь» существует в КХЛ, многие молодые парни получили свой шанс сыграть и закрепиться на самом высоком уровне. Если клуб продолжит свое существование в главной лиге, то еще будут парни, которые зайдут в эту лигу именно через эту команду, – сказал нападающий «Лады» Данила Моисеев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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