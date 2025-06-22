Моисеев о ситуации в «Витязе»: «Хочется, чтобы он и дальше играл в КХЛ. Многие молодые парни получили шанс благодаря клубу»

Данила Моисеев высказался о ситуации в «Витязе».

Ранее появилась информация , что руководство подмосковного клуба сказало техперсоналу искать новую работу. Клуб прекратит существование по причине банкротства и выставил состав на продажу.

– «Витязь» – клуб, в котором вы получили шанс сыграть в КХЛ. Переживаете из-за ситуации вокруг него?



- Да. «Витязь » мне как родной клуб: в нем я вырос как игрок. В этой системе в меня поверили и дали шанс, создавали хорошие условия – там очень комфортно себя чувствовал. Конечно, переживаю за «Витязь», очень хотелось бы, чтобы он и дальше играл в КХЛ.

– Нужен ли «Витязь» лиге в таком формате, в котором существует последние годы?

– Не вижу ничего плохого, что ключевая задача этого клуба из сезона в сезон – попасть в плей-офф. Многие клубы ставят перед собой такую же задачу.

Благодаря тому, что «Витязь» существует в КХЛ, многие молодые парни получили свой шанс сыграть и закрепиться на самом высоком уровне. Если клуб продолжит свое существование в главной лиге, то еще будут парни, которые зайдут в эту лигу именно через эту команду, – сказал нападающий «Лады» Данила Моисеев .