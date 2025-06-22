Флери о Кросби: «Хотелось бы, чтобы он ушел из «Питтсбурга», наверное. Команда уже три года не выходит в плей-офф, и следующий сезон не внушает оптимизма»

Марк-Андре Флери хочет, чтобы Сидни Кросби ушел из «Питтсбурга».

«Наверное, мне бы хотелось, чтобы он ушел. «Питтсбург » уже три года подряд не выходит в плей-офф, и следующий сезон тоже не внушает оптимизма.

Хотел бы я, чтобы он мог бороться за Кубок Стэнли. Он победитель и выдающийся игрок», – сказал бывший вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери .

У Кросби осталось еще два года контракта с кэпхитом 8,7 миллионов долларов. В прошлом сезоне 37-летний форвард набрал 91 очко (33 гола и 58 передач) в 80 матчах.