Флери о Кросби: «Хотелось бы, чтобы он ушел из «Питтсбурга», наверное. Команда уже три года не выходит в плей-офф, и следующий сезон не внушает оптимизма»
Марк-Андре Флери хочет, чтобы Сидни Кросби ушел из «Питтсбурга».
«Наверное, мне бы хотелось, чтобы он ушел. «Питтсбург» уже три года подряд не выходит в плей-офф, и следующий сезон тоже не внушает оптимизма.
Хотел бы я, чтобы он мог бороться за Кубок Стэнли. Он победитель и выдающийся игрок», – сказал бывший вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери.
У Кросби осталось еще два года контракта с кэпхитом 8,7 миллионов долларов. В прошлом сезоне 37-летний форвард набрал 91 очко (33 гола и 58 передач) в 80 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Presse
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