Руководители клубов КХЛ планируют ввести лимит на перезаключения контрактов по ходу сезона – не более 3 на команду (Михаил Зислис)

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Спартак Торпедо КХЛ Динамо Михаил Зислис Хоккей

Руководители клубов КХЛ планируют ввести лимит на переподписания по ходу сезона.

«Еще не прибыл в Санкт-Петербург, но уже узнал, что сегодня одним из пунктов обсуждения на совещании руководителей клубов КХЛ станет ограничение на количество игроков, с которыми можно переподписывать контракты в течение сезона.

В планах – не более трех человек на команду. Еще запретить бы это делать с понижением зарплаты. Видимо, не все сразу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

По нынешним правилам клубы КХЛ могут перезаключать контракты с игроками по ходу сезона как в сторону увеличения зарплаты, так и понижения. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это ограничение должна вводить лига, в не руководители клубов.
ясно как день, что для них это дополнительный инструмент обхода потолка и исправления собственных ошибок.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий