Руководители клубов КХЛ планируют ввести лимит на перезаключения контрактов по ходу сезона – не более 3 на команду (Михаил Зислис)

Руководители клубов КХЛ планируют ввести лимит на переподписания по ходу сезона.

«Еще не прибыл в Санкт-Петербург, но уже узнал, что сегодня одним из пунктов обсуждения на совещании руководителей клубов КХЛ станет ограничение на количество игроков, с которыми можно переподписывать контракты в течение сезона.

В планах – не более трех человек на команду. Еще запретить бы это делать с понижением зарплаты. Видимо, не все сразу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

По нынешним правилам клубы могут перезаключать контракты с игроками по ходу сезона как в сторону увеличения зарплаты, так и понижения.