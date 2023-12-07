Константин Лучевников: «Локомотив» – системная команда, хорошо выполняет тренерское задание. «Ак Барсу» нужно сыграть самоотверженно»

Теги Ак Барс Локомотив КХЛ Константин Лучевников Хоккей

Константин Лучевников высказался в преддверии матча против «Локомотива».

– На паузу хочется уйти на мажорной ноте, победой?

– Да, играем против очень серьезной команды, нужно собрать все силы и полностью выложиться.

– В чем силен «Локомотив»?

– Системная команда, которая хорошо выполняет тренерское задание. Нам нужно дисциплинированно, самоотверженно сыграть.

– С точки зрения защитника, какие задачи стоят перед вами на игру?

– Не проиграть свой пятак, помогать вратарю, ловить шайбы на себя, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.

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