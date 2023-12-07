Константин Лучевников: «Локомотив» – системная команда, хорошо выполняет тренерское задание. «Ак Барсу» нужно сыграть самоотверженно»
Константин Лучевников высказался в преддверии матча против «Локомотива».
– На паузу хочется уйти на мажорной ноте, победой?
– Да, играем против очень серьезной команды, нужно собрать все силы и полностью выложиться.
– В чем силен «Локомотив»?
– Системная команда, которая хорошо выполняет тренерское задание. Нам нужно дисциплинированно, самоотверженно сыграть.
– С точки зрения защитника, какие задачи стоят перед вами на игру?
– Не проиграть свой пятак, помогать вратарю, ловить шайбы на себя, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.