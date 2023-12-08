Мальцев об аренде в «Спартак»: «Лос-Анджелес» может меня забрать по окончании сезона. Буду стараться, чтобы решение принимали максимально поздно»
Михаил Мальцев рассказал о предстоящем переходе в «Спартак».
«Непростой был период, особенно последние несколько недель, пока все эти процессы шли. Уже вроде вот-вот, а потом говорят: «Еще недельку». А в АХЛ совсем тяжело уже было. Но по игре вопросов не было, старался, но настраивать себя было очень сложно. Где-то, может, сказывалось. В этом сезоне постить что-то из АХЛ уже совсем желания не было.
По условиям: еду в аренду. «Лос-Анджелес» может меня забрать после окончания сезона в «Спартаке». Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам», – написал форвард «Лос-Анджелеса».
В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в чемпионате АХЛ.
А Михаилу ,желаю доказать что он состоявшийся хоккеист и может претендовать на место в составе клуба НХЛ