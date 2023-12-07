Михаил Мальцев намекнул на возможный переход в «Спартак», выложив цитату из песни MaкSим
Михаил Мальцев, скорее всего, переходит в «Спартак».
25-летний нападающий системы «Лос-Анджелеса» намекнул на возможный переход в московский клуб, сделав публикацию в своем телеграм-канале и оставив подпись «Вдоль ночных дорог», что является элементом текста из песни «Знаешь ли Ты» в исполнении MaкSим.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил хоккеисту соглашение.
В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.