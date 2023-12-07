Михаил Мальцев намекнул на возможный переход в «Спартак», выложив цитату из песни MaкSим

Михаил Мальцев, скорее всего, переходит в «Спартак».

25-летний нападающий системы « » намекнул на возможный переход в московский клуб, сделав публикацию в своем телеграм-канале и оставив подпись «Вдоль ночных дорог», что является элементом текста из песни «Знаешь ли Ты» в исполнении MaкSим.

Ранее сообщалось, что « » предложил хоккеисту соглашение.

В этом сезоне набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе « » в регулярном чемпионате АХЛ.