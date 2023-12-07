Михаил Мальцев намекнул на возможный переход в «Спартак», выложив цитату из песни MaкSим

Теги Спартак возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев, скорее всего, переходит в «Спартак».

25-летний нападающий системы «Лос-Анджелеса» намекнул на возможный переход в московский клуб, сделав публикацию в своем телеграм-канале и оставив подпись «Вдоль ночных дорог», что является элементом текста из песни «Знаешь ли Ты» в исполнении MaкSим.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил хоккеисту соглашение.

В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.

12 комментариев
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Ответ Strannix
Сдался. Жаль.
ну не вечно же в АХЛ играть. В ЛАК сейчас для него пробиться шансов нет сколько бы очков в Онтарио он не набирал, да и сам Мальцев доказал, что уровень НХЛ для него недостижим.
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Ответ Strannix
Сдался. Жаль.
Сколько ещё надо было в АХЛ пилить, до сорокета?)
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Ответ Ilya Ilya
В Аризоне мог бы и попылить
В Аризоне есть кому сейчас пылить, там состав не слабый.
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ДА ЕСТЬ ЖЕ
+2
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+2
Правильно. Молодец. А то ещё чуть чуть и возвращается поздно. Усилит и без того мощный Спартак.
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+2
Сдался. Жаль.
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Помнится. в ковидную годину говорил, что не хочет "терять в ментальности" и пересадит заразу в Европе. Проза жизни перемалывает и убежденных релокантов
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Отличная замена травмированному Морозову. Спартак все более реальный претендент на кубок
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Ответ Сельмаш1930
ну не вечно же в АХЛ играть. В ЛАК сейчас для него пробиться шансов нет сколько бы очков в Онтарио он не набирал, да и сам Мальцев доказал, что уровень НХЛ для него недостижим.
Чем доказал?
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