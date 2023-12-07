Тренер «Спартака» Жамнов подтвердил договоренность о переходе Мальцева
Главный тренер «Спартака» подтвердил переход Михаила Мальцева.
Нападающий ранее намекнул на переход в московский клуб, сделав публикацию в своем телеграм-канале и оставив подпись «Вдоль ночных дорог», что является элементом текста из песни «Знаешь ли Ты» в исполнении MaкSим.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов позже сообщил о договоренности с Мальцевым.
«Договорились с Мальцевым. Надеюсь, он прибудет в команду в ближайшее время», – сказал специалист.
В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.