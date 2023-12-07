Тренер «Спартака» Жамнов подтвердил договоренность о переходе Мальцева

Теги Спартак возможные переходы Лос-Анджелес Алексей Жамнов НХЛ АХЛ КХЛ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Р-Спорт Хоккей

Главный тренер «Спартака» подтвердил переход Михаила Мальцева.

Нападающий ранее намекнул на переход в московский клуб, сделав публикацию в своем телеграм-канале и оставив подпись «Вдоль ночных дорог», что является элементом текста из песни «Знаешь ли Ты» в исполнении MaкSим.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов позже сообщил о договоренности с Мальцевым.

«Договорились с Мальцевым. Надеюсь, он прибудет в команду в ближайшее время», – сказал специалист.

В этом сезоне Мальцев набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.

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