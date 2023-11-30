«Спартак» предложил Мальцеву зарплату 15 млн рублей и место в первом звене («Матч ТВ»)

«Спартак» предложил контракт Михаилу Мальцеву.

Нападающему предложен договор с зарплатой 15 миллионов рублей и место в первом звене команды.

«Красно‑белые ему дают 15 млн рублей, обещают место в первом звене, пока травмирован Иван Морозов.

Но Мальцев еще думает, потому что столько же денег он зарабатывает в Северной Америке.

А если уехать оттуда, то в систему больше не вернешься – все свои шансы этот нападающий уже истратил», – сообщил источник «Матч ТВ».

На данный момент является хоккеистом системы «Лос-Анджелеса». В этом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 18 матчах за «Онтарио Рейн» в АХЛ.