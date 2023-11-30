«Спартак» предложил Мальцеву зарплату 15 млн рублей и место в первом звене («Матч ТВ»)
«Спартак» предложил контракт Михаилу Мальцеву.
Нападающему предложен договор с зарплатой 15 миллионов рублей и место в первом звене команды.
«Красно‑белые ему дают 15 млн рублей, обещают место в первом звене, пока травмирован Иван Морозов.
Но Мальцев еще думает, потому что столько же денег он зарабатывает в Северной Америке.
А если уехать оттуда, то в систему НХЛ больше не вернешься – все свои шансы этот нападающий уже истратил», – сообщил источник «Матч ТВ».
На данный момент Михаил Мальцев является хоккеистом системы «Лос-Анджелеса». В этом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 18 матчах за «Онтарио Рейн» в АХЛ.
При возвращении в КХЛ (как и при отъезде в НХЛ) всегда надо учитывать ситуацию.
Вот Свечников-старший - вернись он два года назад - сейчас, вполне возможно, был бы лидером Ак Барса с хорошими перспективами на второй заход в НХЛ. А в этом сезоне с таким составом барсов он игрок 3-4 звена с сомнительными перспективами даже в КХЛ.
Мальцев сейчас может поиграть в много забивающей команде с хорошими партнёрами, набить статистику, приобрести уверенность в себе и годика через полтора попробовать вернуться за океан уже совсем с другим коленкором, возможно в связке с Голдобиным, например. Будет ли у него такая возможность потом? Не уверен.
Можно вспомнить Дадонова, который вернулся в КХЛ в 23, а в итоге в 28 пробился в НХЛ.
Ещё можно вспомнить Джастина Дэнтфорта, который в 25 лет даже в АХЛ не проходил, однако после трёх лет в Европе пробился сразу в НХЛ - не в самую сильную команду и не на ведущие роли, но тем не менее.
Нет смысла биться лбом об стену, когда есть обходные пути.