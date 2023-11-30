«Спартак» предложил Мальцеву зарплату 15 млн рублей и место в первом звене («Матч ТВ»)

Теги Спартак возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Иван Морозов Хоккей

«Спартак» предложил контракт Михаилу Мальцеву.

Нападающему предложен договор с зарплатой 15 миллионов рублей и место в первом звене команды.

«Красно‑белые ему дают 15 млн рублей, обещают место в первом звене, пока травмирован Иван Морозов.

Но Мальцев еще думает, потому что столько же денег он зарабатывает в Северной Америке.

А если уехать оттуда, то в систему НХЛ больше не вернешься – все свои шансы этот нападающий уже истратил», – сообщил источник «Матч ТВ».

На данный момент Михаил Мальцев является хоккеистом системы «Лос-Анджелеса». В этом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 18 матчах за «Онтарио Рейн» в АХЛ.

17 комментариев
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Агентские игры, что в систему НХЛ больше не вернёшься, ссут парню в уши...
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Ответ цэсемьэр
при прочих равных надо оставаться, вернуться всегда успеет
Главное заблуждение, погубившее многие карьеры.
При возвращении в КХЛ (как и при отъезде в НХЛ) всегда надо учитывать ситуацию.
Вот Свечников-старший - вернись он два года назад - сейчас, вполне возможно, был бы лидером Ак Барса с хорошими перспективами на второй заход в НХЛ. А в этом сезоне с таким составом барсов он игрок 3-4 звена с сомнительными перспективами даже в КХЛ.
Мальцев сейчас может поиграть в много забивающей команде с хорошими партнёрами, набить статистику, приобрести уверенность в себе и годика через полтора попробовать вернуться за океан уже совсем с другим коленкором, возможно в связке с Голдобиным, например. Будет ли у него такая возможность потом? Не уверен.
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В 25 лет - и уже истратил все шансы? Ну-ну...
Можно вспомнить Дадонова, который вернулся в КХЛ в 23, а в итоге в 28 пробился в НХЛ.
Ещё можно вспомнить Джастина Дэнтфорта, который в 25 лет даже в АХЛ не проходил, однако после трёх лет в Европе пробился сразу в НХЛ - не в самую сильную команду и не на ведущие роли, но тем не менее.
Нет смысла биться лбом об стену, когда есть обходные пути.
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Дайте ему еще 100 000 сверху и по рукам!))
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По факту тяжело ему в нхл пробиться будет.. возраст идет, на подходе уже более молодые игроки будут. Да и игрок он тоже не понятный.. точно не топ 6, для других линий тоже не факт
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Ответ цэсемьэр
при прочих равных надо оставаться, вернуться всегда успеет
Ему 25 лет уже, это не 20 летний парень у которого есть ещё пару сезонов в загажнике
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Ответ Russ Ivan
Агентские игры, что в систему НХЛ больше не вернёшься, ссут парню в уши...
После 25 туда будет сложно вернуться.
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если смотреть на его статистику объективно, то его место максимум 4 звено ЛА, если кто-то травмируется. за всю карьеру, кроме АХЛ нигде не набирал даже 0,5 баллов в среднем за матч. так что разговор про то, что он боится больше не вернуться в нхл- чушь. другое дело, если он по какой-то причине не хочет в Спартак.
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Челу уже 25 лет, может пора на свои возможности адекватно посмотреть?
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при прочих равных надо оставаться, вернуться всегда успеет
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Ну тут еще и будущее надо выбирать, а не только деньги, приехав сюда, можно забыть о США во всех смыслах
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Ответ Sergey Smolensky
Ему 25 лет уже, это не 20 летний парень у которого есть ещё пару сезонов в загажнике
схема рабочая, Дадонов поехал в 27/28 второй раз. это вполне нормально, Радулов и того позже.
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