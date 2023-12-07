Гимаев-младший о «Сибири»: «У Немировски было слишком много демократии. Думаю, Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы, умения поднять игроков из окопов»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Сергей Гимаев-младший Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался о Сергее Кривокрасове на посту тренера «Сибири».

6 декабря клуб уволил Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

«Каждый раз, когда предлагают уволить того или иного тренера, у меня возникает вопрос: «А кого вместо?» Вот назначат в «Сибирь», например, Буцаева. У меня нет уверенности, что он сразу даст результат. Любому тренеру надо время, но в случае с Дэвидом, думаю, не устроил хоккей, в который играла команда.

Я думаю, что Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы, умения поднять игроков из окопов. У Дэвида все-таки было слишком много демократии. У нас игроки такой подход до сих пор не всегда воспринимают, хотя в целом мы движемся в этом направлении.

Сыграло роль и то, что Кривокрасов уже второй год в команде, и она ему хорошо знакома, также остались Тарасенко и Подомацкий, поэтому команду не надо строить с нуля», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Гимаев-младший.

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