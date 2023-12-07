Купер о Кучерове: «В НХЛ много отличных игроков. Но прямо сейчас на вершину горы нужно поставить его. Он элитный хоккеист»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Джон Купер считает Никиту Кучерова элитным хоккеистом.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (3:1). Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 44 (17+27) очка.

«В этой лиге много отличных игроков, я имею в виду лучших в мире, но я думаю, что прямо сейчас, после 20 с небольшим игр, нужно поставить его на вершину горы.

Он элитный игрок. Это все, что я могу сказать», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер

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3 комментария
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Никита действительно супер игрок!
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