Малкин о поражении «Питтсбурга»: «Тампа» забила 3 гола, а затем мы начали играть в свой хоккей. Нам нужно, чтобы все начинали играть сразу»

Евгений Малкин выразил недовольство игрой «Питтсбурга» против «Тампы» (1:3).

«Пингвинс» забили свой единственный гол на последней минуте матча.

«Мы ждали в первом периоде, первые 10 минут, прежде чем начать играть в свою игру.

Сегодня они забили 3 гола, а затем мы начали играть в свой хоккей. Нам нужно, чтобы все начинали играть сразу. Шайбу вбрасывают, и мы должны начинать играть.

В третьем периоде мы играли с большим давлением и начали больше бросать», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.