«Питтсбург» не забил в большинстве в 34-й раз подряд. Это антирекорд при Малкине, Кросби и Летанге

«Питтсбург» не забил в большинстве в 34-й раз подряд.

Это антирекорд клуба с 2006 года – с тех пор, как за «пингвинов» выступают , и .

Сегодня в матче чемпионата с «Тампой» (1:3) « » не реализовал ни одной из четырех попыток, имея лишнего игрока на площадке. «Лайтнинг» при этом дважды забили в большинстве.

«Пингвинс» занимают 30-е место в НХЛ по проценту реализации большинства (9,9%). Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (9,5%) и «Вашингтона» (7,8%).

При этом два игрока «Питтсбурга» идут на первом и втором местах в лиге по очкам в равных составах – это Джейк Генцел (26) и Сидни Кросби (24).