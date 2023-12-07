«Питтсбург» не забил в большинстве в 34-й раз подряд. Это антирекорд при Малкине, Кросби и Летанге

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды Джейк Генцел Хоккей

«Питтсбург» не забил в большинстве в 34-й раз подряд.

Это антирекорд клуба с 2006 года – с тех пор, как за «пингвинов» выступают Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг.

Сегодня в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:3) «Питтсбург» не реализовал ни одной из четырех попыток, имея лишнего игрока на площадке. «Лайтнинг» при этом дважды забили в большинстве.

«Пингвинс» занимают 30-е место в НХЛ по проценту реализации большинства (9,9%). Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (9,5%) и «Вашингтона» (7,8%).

При этом два игрока «Питтсбурга» идут на первом и втором местах в лиге по очкам в равных составах – это Джейк Генцел (26) и Сидни Кросби (24).

6 комментариев
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Ну, теперь им Карлссон помогает
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+7
почти догнали Овечкина)) не так мы представляли это противостояние в этом сезоне😀😀😀
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Жесть, конечно)
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Молодцы и вправду хорошо укрепились лучшим защитником
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и Карлссоне!
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Не удивительно, всё лето с Бузовой тусили вместо подготовки...
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