Макдэвид вышел на 3-е место по передачам в истории «Эдмонтона», обойдя Курри

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид вышел на третье место по передачам в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (0+3) очка в матче НХЛ против «Каролины» (6:1).

Теперь на его счету 32 (8+24) балла в 21 игре сезона.

За карьеру в лиге Коннор Макдэвид набрал 882 (311+571) очка в 590 матчах в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение Яри Курри (569 передач в составе «Эдмонтона») и вышел на чистое третье место по ассистам в истории клуба.

Второе место занимает Марк Мессье (642). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1 086). 

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6 комментариев
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Ну еще годик, и будет МакДи в топ2.
Если бы не здоровье, мог бы уже под 1000 очков иметь.
Вообще уровень его таланта поражает.
Если не поломается, то вполне может стать вторым после Гретцки по очкам.
+22
-1
+21
Ответ Камиль Мухаметшин
ошалеть. гретцки какой то космический уровень по передачах в Ойлерс установил.
есть ощущение, что коннор может максимально приблизиться или даже обойти эти цифры
+9
-1
+8
ошалеть. гретцки какой то космический уровень по передачах в Ойлерс установил.
+6
0
+6
Макдэвид уже в следующем сезоне Мессье обойдет, даже может успеть до своего 28-летия.
+3
0
+3
Ответ Maasd4m
Ну еще годик, и будет МакДи в топ2. Если бы не здоровье, мог бы уже под 1000 очков иметь. Вообще уровень его таланта поражает. Если не поломается, то вполне может стать вторым после Гретцки по очкам.
Чего ему и желаю.
+4
-1
+3
Мессье обойдёт скоро, но до Гретцки не доберётся.
+2
-2
0
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