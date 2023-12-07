Макдэвид вышел на 3-е место по передачам в истории «Эдмонтона», обойдя Курри

Коннор Макдэвид вышел на третье место по передачам в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (0+3) очка в матче против «Каролины» (6:1).

Теперь на его счету 32 (8+24) балла в 21 игре сезона.

За карьеру в лиге набрал 882 (311+571) очка в 590 матчах в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение (569 передач в составе « ») и вышел на чистое третье место по ассистам в истории клуба.

Второе место занимает (642). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1 086).