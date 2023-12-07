Макдэвид вышел на 3-е место по передачам в истории «Эдмонтона», обойдя Курри
Коннор Макдэвид вышел на третье место по передачам в истории «Эдмонтона».
Нападающий «Ойлерс» набрал 3 (0+3) очка в матче НХЛ против «Каролины» (6:1).
Теперь на его счету 32 (8+24) балла в 21 игре сезона.
За карьеру в лиге Коннор Макдэвид набрал 882 (311+571) очка в 590 матчах в регулярных чемпионатах.
Он превзошел достижение Яри Курри (569 передач в составе «Эдмонтона») и вышел на чистое третье место по ассистам в истории клуба.
Второе место занимает Марк Мессье (642). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1 086).
Если бы не здоровье, мог бы уже под 1000 очков иметь.
Вообще уровень его таланта поражает.
Если не поломается, то вполне может стать вторым после Гретцки по очкам.