Панарин идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ – 37 очков. Кучеров по-прежнему лидирует с 42, Миллер – 2-й с 39

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Куинн Хьюз Хоккей

Артемий Панарин на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ, Никита Кучеров лидирует.

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер после 1+2 в матче с «Нью-Джерси» (5:6) вышел на чистое 2-е место и сократил отставание от лидера до 3 баллов. 

У Кучерова 42 (16+26) очка в 25 играх, у Миллера – 39 (14+25) в 26. На чистое 3-е место поднялся форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (37 в 24, 16+21), сегодня набравший 2 (1+1) балла в игре с «Оттавой» (2:6). 

В топ-5 также входят форвард «Бостона» Давид Пастрняк (36 в 24, 14+22) и защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (36 в 25, 9+27), отметившийся двумя передачами в игре с «Нью-Джерси». 

7 комментариев
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Надо опасаться Коннора. Он даже с пропусками способен всех очков на 20 обогнать.
+7
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+7
Не будь той травмы, Джек был бы первым без шансов у кого-либо
+8
-7
+1
Давай, давай! Только ПАНАРАСТАЮЩЕЙ!
+1
0
+1
Кучеров подчинил лигу
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вперёд Никита, надеюсь Джек и Коннор не догонят✊
+1
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если бы мне перед началом сезона сказали, что после 1/3 сезона лучшими бомбардирами будут Куч и Хлеб, я бы даже бровью не повел,но если бы добавили, что между ними будет Джей Ти , я бы офанарел)
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Ответ Тёма Тёма
Надо опасаться Коннора. Он даже с пропусками способен всех очков на 20 обогнать.
От партнеров много зависит. Чикаго слишком слабая . Или вы про Винипегского?
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