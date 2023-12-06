Панарин идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ – 37 очков. Кучеров по-прежнему лидирует с 42, Миллер – 2-й с 39
Артемий Панарин на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ, Никита Кучеров лидирует.
Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер после 1+2 в матче с «Нью-Джерси» (5:6) вышел на чистое 2-е место и сократил отставание от лидера до 3 баллов.
У Кучерова 42 (16+26) очка в 25 играх, у Миллера – 39 (14+25) в 26. На чистое 3-е место поднялся форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (37 в 24, 16+21), сегодня набравший 2 (1+1) балла в игре с «Оттавой» (2:6).
В топ-5 также входят форвард «Бостона» Давид Пастрняк (36 в 24, 14+22) и защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (36 в 25, 9+27), отметившийся двумя передачами в игре с «Нью-Джерси».