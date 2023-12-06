Канарейкин о Кузнецове: «Он еще должен попеть в полный голос. Уже тридцатка – ломаться некуда. Впереди только финишная черта, которую нужно как можно дальше отодвигать»

Федор Канарейкин высказался о ситуации Евгения Кузнецова в «Вашингтоне».

Кузнецов был исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» с целью «психологической перезагрузки».

«Подобное происходит уже не первый год с в « ». Понятно, что он игрок талантливый, умеющий все. Возможно, нужна перезагрузка.

Клуб не удовлетворен игроком, а хоккеист – командой, обоюдные разногласия. Мы не знаем ситуации, все может быть намного глубже.

Может ли эта ситуация на него как-то повлиять? Никак не повлияет, он столько лет в , знает всю кухню досконально. Он не сломается. Уже тридцатка – ломаться некуда. Впереди только финишная черта, которую нужно как можно дальше отодвигать.

Возраст такой, что он еще должен попеть в полный голос, чтобы мы его услышали», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.