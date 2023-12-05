Карбери про 0:6 с «Аризоной: «Не сказать, что я был недоволен стартом «Вашингтона». Соперник забивал все подряд»

Теги Вашингтон Аризона НХЛ Дарси Кюмпер Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери поделился мыслями о матче с «Аризоной» (0:6).

«Хотите верьте, хотите нет, но не сказать, что я был недоволен нашим началом. Имею в виду, что они забивали все подряд, поэтому я сразу понял, что Кюмпер выглядит немного не в своей тарелке.

В такой ситуации ты настороже и надеешься, что он остановит натиск, но как только заходит третья шайба... Тогда все выходит из-под контроля», – сказал главный тренер «Вашингтона».

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6 комментариев
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если у тебя есть Кузнецов, то надо планшетку разбить, это ж любой ребенок знает, ну ё мое
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"Хороший тренер". Помог команде.
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Лысый, иди сначала на кошках потренируйся.
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Слить Кузнецова и пару тройку поленьев и найти нормальных игроков и погнали
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Счёт мог быть 10:1 примерно
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Подпишите Перри !!! Деньги же есть, а такой игрок и на льду и в раздевалке нужен. Он конечно не ангел, но дело своё знает.
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