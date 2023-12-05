Карбери про 0:6 с «Аризоной: «Не сказать, что я был недоволен стартом «Вашингтона». Соперник забивал все подряд»

Спенсер Карбери поделился мыслями о матче с «Аризоной» (0:6).

«Хотите верьте, хотите нет, но не сказать, что я был недоволен нашим началом. Имею в виду, что они забивали все подряд, поэтому я сразу понял, что выглядит немного не в своей тарелке.

В такой ситуации ты настороже и надеешься, что он остановит натиск, но как только заходит третья шайба... Тогда все выходит из-под контроля», – сказал главный тренер « ».