Евгений Кузнецов ответил на критику своих медленных буллитов.

– Даже Уэйн Гретцки критиковал ваши медленные буллиты, говорил, что нужны изменения в правилах, чтобы их нельзя было исполнять. Сами понимаете, что бесит даже таких людей, как Великий?

– Да вряд ли бесит... Для меня честь, что Гретцки мою фамилию знает – парня с ЧТЗ (так челябинцы называют Тракторозаводский район, в котором находится Челябинский тракторный завод – Sports.ru), который ходил, бутылки и картонки собирал!

Даже мечтать не мог, что через 25 лет такой человек будет обо мне говорить. Огромное счастье, что величайший хоккеист обсуждает мой хоккей. Для меня то, что он в принципе говорит обо мне, – не критика, а наоборот, похвала.

– Но удивляетесь ли, что ваш стиль исполнения буллитов обсуждается в таком ключе?

– Нет. Я знал, на что иду. И знал, что такой буллит мало кому понравится. Но из одиннадцати попыток всего две не забил.

Наверное, буду продолжать так же делать и, к сожалению, нарываться на критику, – сказал форвард « ».