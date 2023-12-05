Кузнецов о критике Гретцки его медленных буллитов: «Это честь, что он знает мою фамилию – парня с ЧТЗ, который ходил и бутылки собирал»

Теги Вашингтон Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Кузнецов ответил на критику своих медленных буллитов.

– Даже Уэйн Гретцки критиковал ваши медленные буллиты, говорил, что нужны изменения в правилах, чтобы их нельзя было исполнять. Сами понимаете, что бесит даже таких людей, как Великий?

– Да вряд ли бесит... Для меня честь, что Гретцки мою фамилию знает – парня с ЧТЗ (так челябинцы называют Тракторозаводский район, в котором находится Челябинский тракторный завод – Sports.ru), который ходил, бутылки и картонки собирал!

Даже мечтать не мог, что через 25 лет такой человек будет обо мне говорить. Огромное счастье, что величайший хоккеист обсуждает мой хоккей. Для меня то, что он в принципе говорит обо мне, – не критика, а наоборот, похвала.

– Но удивляетесь ли, что ваш стиль исполнения буллитов обсуждается в таком ключе?

– Нет. Я знал, на что иду. И знал, что такой буллит мало кому понравится. Но из одиннадцати попыток всего две не забил.

Наверное, буду продолжать так же делать и, к сожалению, нарываться на критику, – сказал форвард «Вашингтона».

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18 комментариев
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Я сам с чтз. Все время думал, почему на районе ни бутылок, ни картона.
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всё правильно сказал , зёма !
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Не понимаю вообще критики этих “медленных” буллитов. Он правил не нарушает, голы забивает. Какие проблемы?..
+16
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+12
Ответ Алекс Баландин
Я сам с чтз. Все время думал, почему на районе ни бутылок, ни картона.
шустрый конкурент был!
+3
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Stoner буллит.
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+1
Ответ vzi
Не понимаю вообще критики этих “медленных” буллитов. Он правил не нарушает, голы забивает. Какие проблемы?..
воротчиков это бесит. у нас, в любительской, вара даже из ворот выезжает. типа знак неуважения
+2
-1
+1
Ответ vzi
Не понимаю вообще критики этих “медленных” буллитов. Он правил не нарушает, голы забивает. Какие проблемы?..
Стадия гнева, отрицания)потом наступит фаза принятяие.Следующее поколение вратарей будет спокойнее это переносить. Шайбы занесенные на крюке,тоже вначале вызывали массовые приступы гнева, сейчас уже сильно меньше.В футболе вон ВАР все ненавидят и видно все меньше и меньше.Чем старше мы становимся тем больше мы хотим что бы уважали те правила жизни к которым мы привыкли))
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Адъос, культурные прыщи (с)
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))
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Молодец, Евгений! Дал понять, ЧТО важно - не манера исполнения буллитов, а внимание Гретцки!
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Кузя красава! Плохо что может покинуть Вашингтон . Хочется чтоб именно с его передачи Овечкин забил 894 и 895 шайбы.
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Зато я быстро собираю бутылки, - ответил Кузнецов.
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Вперёд, за ЧТЗ!!!
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Ответ vzi
Не понимаю вообще критики этих “медленных” буллитов. Он правил не нарушает, голы забивает. Какие проблемы?..
Так они видимо и предлагают изменить правило и это станет нарушением.
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Ответ Алекс Баландин
Я сам с чтз. Все время думал, почему на районе ни бутылок, ни картона.
потому наш Кузя и преуспел..
Танкоград-Андеграунд взрастил!
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Ответ гилберт
Можно как в ринк бенди, буллит с центра, а за спиной стартует соперник с синей линии.
Может ещё заградотряд поставить? Или второго вратаря в рамку.. ну, вдруг первого такой буллит будет бесить?
Есть правила, Кузя действует в соответствие им. Какие вопросы? Оставьте в покое хоккеиста!
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Ответ Евгений Исаев
Может ещё заградотряд поставить? Или второго вратаря в рамку.. ну, вдруг первого такой буллит будет бесить? Есть правила, Кузя действует в соответствие им. Какие вопросы? Оставьте в покое хоккеиста!
Ты вообще о чём??? Величайший хоккеист в истории предложил внести изменения в правила, я в шутку предложил решение проблемы для Уэйна из смежного вида спорта. Рефлексируй на здоровье в сторону Гретцки. А желание твое уже материализовалось, тренер Вашика оставил Кузю в покое.
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