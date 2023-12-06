Мартемьянов о победе над «Адмиралом»: «Напряженный матч, я бы даже назвал его триллером. Дерби есть дерби»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе над «Адмиралом».

Клуб из Хабаровска одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 Б).

– Дерби есть дерби. Напряженный матч, я бы даже назвал его триллером. Вели, проигрывали, сравняли, вытащили по буллитам. Спасибо Игорю Бобкову, он сегодня очень уверенно играл. Но и парни в обороне пластались.

Содержанием игры я доволен, двумя периодами тоже: отрабатывали и в обороне, и в атаке. В атаке очень много создали моментов во втором периоде, но хладнокровия нашим парням не хватает. Как завершился матч, так завершился. Играли командой сегодня. Парням отдать должное, бились, как могли.

– Сегодня было много удалений. Это статус дерби играет роль или просто ребята устали столько матчей друг с другом играть?

– Я бы не сказал, что устали. Действительно, напряжение у матча серьезное и, любая ошибка судится. Ненужных удалений хватали, и когда был овертайм, немного недопонимание вышло, кто выходит из защитников, поэтому у соперника было численное преимущество. Но парни выстояли.

– Вы отметили . Сегодня Шевченко прервал пятнадцати матчевую засуху голевую, лучший снайпер команды вновь дал о себе знать. Как оцениваете его успех?

– Я бы сказал, что Дима на пути к своим личным рекордам. Человек, который трудится очень надежно. И его вознаградило его трудолюбие. Хороший гол забил: побежал на дальнюю штангу, замкнул. На пятаке он вообще не плох очень – это его стихия. Молодец, что он забил гол. Я рад, что и Лапин забил гол.

– Первый период, можно сказать, равный. Второй « » переиграл. А в третьем периоде случился отрезок, когда « » дважды забросил и были еще подходы. Ваша команда как-то просела в этот момент. Это усталость накопилась к третьему периоду?

– Здесь все вместе. И усталость, и эмоции через край били. Мы контролировали игру, а здесь два гола пропускаешь и немного шок. Почему я Игоря Бобкова отметил – там были действительно моменты, в которых он спасал команду и держал в игре. Боевой дух чувствовался на лавке, надеюсь завтра будем также играть, – сказал .