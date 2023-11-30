Александр Пашков: «В «Амуре» не видно системы, идут шараханья. При Епанчинцеве играли весело, при Мартемьянове – стали вторым «Адмиралом»

Александр Пашков высказался об игре «Амура» и «Адмирала» в сезоне-2023/24.

– В этом сезоне ожидали большего от «Амура» и « »?

– Да, прошлый сезон дал надежду. Владивосток, пусть и играл в незрелищный хоккей, показал результат и вышел в плей-офф. Порадовал тогда и Хабаровск, команда выглядела свежо, открыла для много молодых форвардов.

Не совсем понял, почему « » не сохранил тренера и отказался от курса на молодежь. Это был риск – на Дальнем Востоке нужны молодые ноги, только они могут компенсировать огромные нагрузки.

«Адмирал», наоборот, не стал рисковать, но в этом сезоне у команды мало что получается. Акцент на оборонительный хоккей остался – а результат исчез.

– В чем причины провала Владивостока?

– К «Адмиралу» привыкли, его изучили. А система «один – четыре» вряд ли может принести стабильный результат вдолгую.

Меня больше удивило, что Тамбиев, образно говоря, выиграл кабинетную войну. Кстати, я согласен с решением местных властей сделать ставку на тренера и убрать менеджера. Все-таки традиции нашего хоккея таковы, что роль тренера должна быть основной. Видимо, Тамбиев – хваткий человек, раз в него так верят наверху. И все заранее просчитал.

– А что с «Амуром»?

– Там не видно системы. Идут шараханья. В прошлом сезоне при Епанчинцеве играли весело, в этом при Мартемьянове – стали вторым «Адмиралом». Теперь в исполнении «Амура» вижу «один – четыре» даже в домашних матчах.

– Сюрприз?

– Нет, предыдущий клуб Мартемьянова – «Сибирь» – дома играла примерно так же. Но это право тренера – именно он выбирает, какой хоккей принесет его команде очки, – заявил олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков.