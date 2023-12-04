Мартемьянов об 1:2 в Омске: «Ошибка одного из ведущих игроков привела к тому, что мы проиграли. Все решила ошибка одного игрока»
Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Авангарда».
Хабаровская команда проиграла омскому клубу со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Команда «Авангард» сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли. Сработало то самое правило, что не забиваешь ты – забивают тебе.
Физически «Амур» точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, все решила ошибка одного игрока», – дал комментарии Андрей Мартемьянов.