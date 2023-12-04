Мартемьянов об 1:2 в Омске: «Ошибка одного из ведущих игроков привела к тому, что мы проиграли. Все решила ошибка одного игрока»

Теги Авангард Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Авангарда».

Хабаровская команда проиграла омскому клубу со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Команда «Авангард» сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли. Сработало то самое правило, что не забиваешь ты – забивают тебе.

Физически «Амур» точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, все решила ошибка одного игрока», – дал комментарии Андрей Мартемьянов.

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1 комментарий
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Побеждает команда, а проигрывает один игрок. Не лучший ход мыслей для управленца команды.
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