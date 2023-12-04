Кравец о 2:1 с «Амуром»: «80% победы «Авангарда» зависело от Проскурякова, он сохранил команду в игре после трех пропущенных контратак в 3-м периоде»

Теги Авангард Амур Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу над «Амуром».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ завершился со счетом 2:1 в пользу омской команды.

«Равная была игра на протяжении всех трех периодов.

Хотелось, конечно, чтобы мы всю игру играли в атаке так, как мы начали в третьем периоде, а в обороне – как играли первый и второй периоды, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме момента на удалении.

В третьем периоде, несмотря на то, что мы забили два гола, пропустили три острые контратаки и команду в игре сохранил Илья Проскуряков. От него сегодня, как я и говорил, зависело 80% победы.

Но главное, что выиграли, бывают и такие матчи. Сейчас все ближе к перерыву, и надо собрать последние силы, отдать их и дальше потом готовиться, чтобы был запас очков и хорошего настроения», – сказал Михаил Кравец.

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