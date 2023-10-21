Евгений Артюхин: «Для Рендулича и Серебрякова переход в СКА – реальный шанс завоевать Кубок Гагарина»

Евгений Артюхин оценил обмены СКА.

– Приход в СКА из «Сочи» форварда Борны Рендулича в обмен на Марата Хуснутдинова – плюс для всех сторон сделки?

– Думаю, что все именно так, как вы сказали. Рендулич забивает в каждом матче после перехода, закрывая, как и новый голкипер армейцев с Невы Никита Серебряков, проблемные позиции в составе. Для Рендулича и Серебрякова переход в СКА – реальный шанс завоевать Кубок Гагарина.

Что касается Марата Хуснутдинова, то для него переход в «Сочи» – огромный плюс с точки зрения того, что в составе южан этот очень интересный, двухсторонний форвард получит гораздо больше времени и возможностей для раскрытия своего потенциала во всех игровых ситуациях, став одним из лидеров своей новой команды.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы в СКА форварда Андрея Чивилева и проследовавшего в обратном направлении голкипера петербуржцев Дмитрия Николаева?

– Я играл вместе с Андреем Чивилевым в «Нефтехимике» и считаю, что это очень талантливый нападающий. Не знаю, почему у него не сложилось в Нижнекамске по ходу нынешнего сезона. Возможно там были какие-то внутренние вещи, о которых мы не можем знать. Пока сложно предположить, как у Андрея сложится в Санкт-Петербурге, но потенциал для развития и прогресса у этого парня несомненно есть.

Что касается Дмитрия Николаева, то он является молодым и талантливым вратарем, здорово проведшим прошлый сезон. Несомненно, ему необходима игровая практика, но руководству и тренерскому штабу СКА стало очевидно, что на данный момент Николаев не может обеспечить максимальный результат в сжатые сроки.

В связи с этим был «приобретен» Серебряков, способный это сделать, что он и доказывает с первых же матчей на максимальном уровне ответственности.

У СКА нет времени ждать результата! Возможно, после сезона в Нижнекамске, Николаев вернется в Санкт-Петербург и великолепно покажет себя в родном клубе, а далее – устремиться к своей заокеанской мечте, – сказал экс-хоккеист клубов КХЛ.