«Спартак» выменял вратаря Николаева у «Нефтехимика» на Точилкина и денежную компенсацию

Теги Нефтехимик Спартак переходы КХЛ деньги Дмитрий Николаев Герман Точилкин Хоккей

«Спартак» выменял вратаря Дмитрия Николаева у «Нефтехимика».

Взамен клуб из Нижнекамска получил нападающего Германа Точилкина и денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 23-летний Николаев провел 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ за СКА и одержал 30 побед (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

В начале октября он перешел в «Нефтехимик», за который провел 2 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 60% бросков.

Сообщается, что срок контракта «Спартака» с Дмитрием Николаевым рассчитан до 2026 года. 

20-летний Точилкин провел 1 матч в нынешнем сезоне КХЛ, не набрав очков. В ВХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 10 играх.

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7 комментариев

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Сидни Кросби 2
Не равноценный обмен,нормального вратаря обменяли на пустоту.
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Максим Столбов
И ведь попрет у Николаева в Спартаке.
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Russ Ivan
Явно с прицелом на ПО, за вратарскую бригаду уже не страшно плюс пацан просто ещё и перспективный...
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Sergey Smolensky
Сразу чувствуется, что Тимченко пришёл в управление Спартака. Выхватывать и обменивать бывших игроков СКА без боязни их потерять. Глядя на СКА (где он был раньше), наверняка своего кореша Вротенберга подкалывает насчёт блатного родственника который в болото тащит питерцев
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HockeyMan
Ответ Сидни Кросби 2
Не равноценный обмен,нормального вратаря обменяли на пустоту.
Этот нормальный вратарь не заиграл в НХ
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jqzn88xn6n
Спартак усиливается 💪🏻
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