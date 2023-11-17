«Спартак» выменял вратаря Николаева у «Нефтехимика» на Точилкина и денежную компенсацию
«Спартак» выменял вратаря Дмитрия Николаева у «Нефтехимика».
Взамен клуб из Нижнекамска получил нападающего Германа Точилкина и денежную компенсацию.
В прошлом сезоне 23-летний Николаев провел 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ за СКА и одержал 30 побед (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).
В начале октября он перешел в «Нефтехимик», за который провел 2 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 60% бросков.
Сообщается, что срок контракта «Спартака» с Дмитрием Николаевым рассчитан до 2026 года.
20-летний Точилкин провел 1 матч в нынешнем сезоне КХЛ, не набрав очков. В ВХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 10 играх.
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