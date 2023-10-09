СКА обменял вратаря Николаева в «Нефтехимик» на Чивилева и Нугманова

СКА обменял вратаря Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».

Взамен в клуб из Санкт-Петербурга перешли нападающие Андрей Чивилев и Амир Нугманов.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «минус 5».

Дмитрий Николаев не провел ни одного матча в текущем чемпионате. В сезоне-2022/23 в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

На счету 18-летнего Нугманова 15 (10+5) очков в 14 играх за «Реактор» в нынешнем сезоне.