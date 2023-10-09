СКА обменял вратаря Николаева в «Нефтехимик» на Чивилева и Нугманова

Теги Нефтехимик СКА переходы КХЛ МХЛ Реактор Андрей Чивилев Дмитрий Николаев Хоккей

СКА обменял вратаря Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».

Взамен в клуб из Санкт-Петербурга перешли нападающие Андрей Чивилев и Амир Нугманов.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «минус 5».

Дмитрий Николаев не провел ни одного матча в текущем чемпионате. В сезоне-2022/23 в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

На счету 18-летнего Нугманова 15 (10+5) очков в 14 играх за «Реактор» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
11-е звено Йозе укомплектовал. ждём 12-е
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hell-On Earth
Ответ Кот24
зашибись! И кто это вообще??? Но отдаем хорошего вратаря, который с Серебряковым давал бы почти железобетонную надёжность ворот Когда уже этот Клоун наиграется и свалит к чертям уже??? Задолбал уничтожать нашу команду!
Какой клуб такой и тренер
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Буренков
Берут всë, что шевелится
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Лучший вратарь лиги в прошло регулярке.
Ну да, плов провалил….
Нефтехимик хорошего игрока взял себе.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Владимирович
Самолётных ног всё больше и больше,скоро на грузовом летать будут
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gans.gans.73
Кладбище вратарей... Подъяпольский Николаев...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Ротан как домашняя хозяйка - пока всех не замаринует не успокоится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vovanska
Ответ Кот24
зашибись! И кто это вообще??? Но отдаем хорошего вратаря, который с Серебряковым давал бы почти железобетонную надёжность ворот Когда уже этот Клоун наиграется и свалит к чертям уже??? Задолбал уничтожать нашу команду!
Просто не адекват, ещё хуснудинова хочет менять,у него с головой по-моему непорядок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
удивительный клуб конечно этот ваш ска. Вроде основным был в прошлом сезоне, молодой, перспективный. на следующий же сезон его уже сливают в НХ. это всё равно что вот отыграет Ливай свой первый сезон за Баффало, проведет больше половины игр регулярки, а затем его обменяют в Сент-Лиус на Капанена и парня из АХЛ, грубо говоря
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот24
зашибись! И кто это вообще??? Но отдаем хорошего вратаря, который с Серебряковым давал бы почти железобетонную надёжность ворот
Когда уже этот Клоун наиграется и свалит к чертям уже??? Задолбал уничтожать нашу команду!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Считаю, что необходимо изменить систему обменов в КХЛ. Предположим, сделать 2 трансферных окна, например, по 30 дней, в начале сезона и непосредственно перед ПО. Иначе этот конвейер никогда не кончится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Больше, еще больше игроков. Что бы больше никогда в жизни на команду не давили «самолетные ноги»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
Хороший вратарь,жаль что вот так разбазариваем достойных игроков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Radik_2.0
удивительный клуб конечно этот ваш ска. Вроде основным был в прошлом сезоне, молодой, перспективный. на следующий же сезон его уже сливают в НХ. это всё равно что вот отыграет Ливай свой первый сезон за Баффало, проведет больше половины игр регулярки, а затем его обменяют в Сент-Лиус на Капанена и парня из АХЛ, грубо говоря
Да, для Нефти это просто как снег на голову. Приятный такой снег.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
хорошо хоть отдает перспективных голкиперов а не маринует в запасе, этот обмен явно ради Николаева, что жать ему возможность играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clever_mind
Ромашка через дружественный мЮллеру Сибур, делает нефть своим фармом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vovanska
Ответ Hell-On Earth
Какой клуб такой и тренер
При чём здесь клуб? из-за одного системного гения все ни в потчёте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
Ответ Radik_2.0
удивительный клуб конечно этот ваш ска. Вроде основным был в прошлом сезоне, молодой, перспективный. на следующий же сезон его уже сливают в НХ. это всё равно что вот отыграет Ливай свой первый сезон за Баффало, проведет больше половины игр регулярки, а затем его обменяют в Сент-Лиус на Капанена и парня из АХЛ, грубо говоря
согласен,но нам очень сильно не повезло сами знаете с кем и и с этим поделать пока ничего нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Ответ Caniball
Лучший вратарь лиги в прошло регулярке. Ну да, плов провалил…. Нефтехимик хорошего игрока взял себе.
Ну собственно по этой же причине и с Гусём распрощались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsum
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Ротан как домашняя хозяйка - пока всех не замаринует не успокоится
Так Николаева и отдали, чтобы не мариновать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий