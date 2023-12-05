Виктор Козлов: «Большинство пока не работает, но моменты есть. Больше фокусируюсь на том, как складывается игра «Салавата» 5 на 5»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Витязя» (5:2).

– Хорошее начало, концентрация, отличное движение с нашей стороны все 60 минут. Если бы немного сбавили обороты, были бы проблемы. Ребята играли четко, выполнили установку. Хорошая концентрация и самоотдача.

– Выходы 1 в 0 к вашим воротам – как это объяснить?

– Была рискованная игра в атаке, но мы стараемся не бить по рукам ребятам за такую игру. Во втором голе у нас была неудачная смена, быстрые нападающие соперника держали нас в тонусе.

– В чем видите слабую реализацию большинства?

– Да, большинство пока не работает, но моменты есть. Где-то ребята слишком сильно хотят забить, где-то ищут получше момент. Больше фокусируюсь на том, как складывается игра 5 на 5.

Но мы должны больше работать над игрой в неравных составах, надо отталкиваться от более простой игры.

– вышел спустя месяц. Как оцените его действия?

– Сегодня его тройка выглядела хорошо, было движение и контроль шайбы. Видно, что они играли уверенно.

– не так часто подключается и забивает. У него другая роль? И почему именно сегодня ему удалось отличиться?

– Философия нашей игры в том, что мы играем в атаке всей пятеркой. Мы просим защитников больше участвовать в атаке, Григорий смог отдать пас и сам забил. Его роль мы не меняли, просто сейчас он смог забить.

– сегодня оформил дубль. Не беспокоит то, что в этом сезоне у него серия с набранными очками и долгая серия без очков?

– Надеюсь, что сейчас у Александра будет хорошая результативная серия. Он поменял клуб, привык к одним требованиям, мы играем немного по-другому. Думаю, у него была адаптация, сейчас пару игр он играл в центре, это должно придать уверенности, – сказал главный тренер « » .