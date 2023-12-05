Александр Кожевников: «Панарин – великий хоккеист! Артемий радует не только голами, но и игрой»

Александр Кожевников высоко отозвался об Артемии Панарине.

Форвард « » ранее сделал хет-трик и ассист в матче с «Сан-Хосе».

«Панарин молодец! Великий хоккеист. Я говорю не первый раз – он один из моих любимых игроков. Артемий радует не только голами, но и игрой.

Посмотрите, какие он передачи раздает, как игру ведет. Удивительного ничего нет!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Всего в этом сезоне на счету 35 (15+20) очков в 23 матчах.