Александр Кожевников: «Панарин – великий хоккеист! Артемий радует не только голами, но и игрой»

Теги Рейнджерс НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высоко отозвался об Артемии Панарине.

Форвард «Рейнджерс» ранее сделал хет-трик и ассист в матче с «Сан-Хосе». 

«Панарин молодец! Великий хоккеист. Я говорю не первый раз – он один из моих любимых игроков. Артемий радует не только голами, но и игрой.

Посмотрите, какие он передачи раздает, как игру ведет. Удивительного ничего нет!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Всего в этом сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 23 матчах.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А в 2019-м году этот же человек кидался гадостями в адрес Артемия
+9
0
+9
В своём лицемерном стиле. То поливает грязью, то хвалит.
+6
0
+6
Ему сегодня элитный алкоголь что ли как-то перепал?🤔
+5
0
+5
Переобулся..
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий