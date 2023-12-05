Александр Кожевников: «Панарин – великий хоккеист! Артемий радует не только голами, но и игрой»
Александр Кожевников высоко отозвался об Артемии Панарине.
Форвард «Рейнджерс» ранее сделал хет-трик и ассист в матче с «Сан-Хосе».
«Панарин молодец! Великий хоккеист. Я говорю не первый раз – он один из моих любимых игроков. Артемий радует не только голами, но и игрой.
Посмотрите, какие он передачи раздает, как игру ведет. Удивительного ничего нет!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Всего в этом сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 23 матчах.