Галиев о результатах «Ак Барса» в ноябре: «Да не было у нас никакого кризиса, просто был небольшой спад. Возможно, где-то недоработали»

Станислав Галиев считает, что в ноябре у «Ак Барса» не было никакого кризиса.

«Ак Барс» с 9 по 23 ноября проиграл шесть матчей из семи в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. После этого у казанцев началась серия из четырех побед, которая пока не прервалась.



«Да не было у нас никакого кризиса, просто был небольшой спад. Возможно, где-то недоработали, не шло, не могли забить», – сказал хоккеист «Ак Барса».