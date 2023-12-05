Галиев о результатах «Ак Барса» в ноябре: «Да не было у нас никакого кризиса, просто был небольшой спад. Возможно, где-то недоработали»

Теги Ак Барс КХЛ Станислав Галиев Р-Спорт Хоккей

Станислав Галиев считает, что в ноябре у «Ак Барса» не было никакого кризиса.

«Ак Барс» с 9 по 23 ноября проиграл шесть матчей из семи в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. После этого у казанцев началась серия из четырех побед, которая пока не прервалась.

«Да не было у нас никакого кризиса, просто был небольшой спад. Возможно, где-то недоработали, не шло, не могли забить», – сказал хоккеист «Ак Барса».

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