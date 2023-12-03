Купер о Василевском после 1:8 от «Далласа»: «По-прежнему лучший вратарь в мире. Он восстанавливает свои силы после долгой паузы»

Джон Купер не стал критиковать Андрея Василевского после 1:8 от «Далласа».

« » была разгромлена техасцами в регулярном чемпионате .

Российский вратарь, пропустивший 6 шайб после 25 бросков, был заменен после двух периодов. Это был его 4-й матч после операции, перенесенной в межсезонье.

«Это его четвертая игра после долгой паузы. Он восстанавливает свои силы. Это по-прежнему лучший вратарь в мире.

По ходу сезона бывают такие дерьмовые игры, когда кажется, что каждый бросок соперника залетает в ворота, а любой из твоих – нет.

В таких случаях вы просто переворачиваете страницу и переходите к следующему матчу», – сказал главный тренер «Лайтнинг».