Купер о Василевском после 1:8 от «Далласа»: «По-прежнему лучший вратарь в мире. Он восстанавливает свои силы после долгой паузы»

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Хоккей

Джон Купер не стал критиковать Андрея Василевского после 1:8 от «Далласа».

«Тампа» была разгромлена техасцами в регулярном чемпионате НХЛ

Российский вратарь, пропустивший 6 шайб после 25 бросков, был заменен после двух периодов. Это был его 4-й матч после операции, перенесенной в межсезонье. 

«Это его четвертая игра после долгой паузы. Он восстанавливает свои силы. Это по-прежнему лучший вратарь в мире. 

По ходу сезона бывают такие дерьмовые игры, когда кажется, что каждый бросок соперника залетает в ворота, а любой из твоих – нет.

В таких случаях вы просто переворачиваете страницу и переходите к следующему матчу», – сказал главный тренер «Лайтнинг». 

 

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