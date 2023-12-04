Глава КХЛ Морозов: «Мы помним слова президента о том, что надо бороться с оттоком игроков. Хотим внести ФХР предложения по изменению положения об игроках»

Алексей Морозов рассказал о работе над поручением Владимира Путина.

В октябре президент РФ Владимир Путин попросил Министерство спорта и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Расскажите поподробнее, что вы обсуждаете относительно переходов из детских школ?

– Мы будем говорить о том, как игроки переходят из школ, принадлежащих клубам. Этот вопрос регулирует Федерация хоккея России (ФХР). Но мы хотим обсудить, чтобы, возможно, внести ФХР предложения по изменению положения об игроках.

Мы ведь помним слова нашего президента на Совете по спорту о том, что надо бороться с оттоком игроков.

Хоккеисты, ненужные клубу, уходят за компенсацию, а многие клубы не готовы ее платить, поскольку не знают, заиграют ли они или нет. Мы хотим предложить свое видение, обсудить с клубами и потом выйти на ФХР.

– И каково это видение?

– Есть несколько разных вариантов, надо все тщательно взвесить. Мне не хотелось бы о них сейчас говорить, чтобы их начали обсуждать заранее.

Нам важно мнение клубов, когда мы предоставим им все документы и предложения, – сказал глава Фонбет чемпионата КХЛ Морозов.