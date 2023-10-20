Ротенберг о словах Путина про отъезд молодежи: «Нечистоплотные агенты вкладывают в голову юным игрокам сомнительную идею, что в России их талант потухнет»

Роман Ротенберг высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

– В четверг заявил о том, что «дельцы от хоккея тащат наших детей за границу и с этим нужно что-то делать». Что вы думаете по этому поводу?

– Не секрет, что это серьезная проблема, которой уже много лет. Иногда нечистоплотные агенты вкладывают в голову и родителям, и самим юным игрокам сомнительную идею, что при отъезде за океан они обязательно станут звездами, а в России их талант потухнет.

Но практика говорит совершенно об обратном! Посмотрите на российских хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ – среди них буквально единицы тех, кто пробился наверх через североамериканские молодежные лиги. За последние годы из в НХЛ уехало достаточное количество хоккеистов, но практически все они состоялись как игроки в нашем чемпионате, много выиграли с клубом, выступали в национальной сборной — и за океан отправлялись с совсем другим статусом.

Конечно, конкуренция везде высочайшая, место в составе никто не гарантирует ни в , ни в . Но 16-летний парень с гораздо большей вероятностью испортит себе карьеру, если уедет раньше времени. Прежде всего, нужно быть честными по отношению к молодым хоккеистам и их родителям: за океаном их никто не ждет и ковровую дорожку расстилать не будет.

В то же время нам нужно делать привлекательным собственный чемпионат – работать над инфраструктурой, судейством, календарем, маркетингом, чтобы во всех городах был яркий хоккей и хорошая картинка для болельщиков и спонсоров. Это очень важно, без этой работы развивать хоккей невозможно, – сказал первый вице-президент и главный тренер СКА.

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?