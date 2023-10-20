Ротенберг о словах Путина про отъезд молодежи: «Нечистоплотные агенты вкладывают в голову юным игрокам сомнительную идею, что в России их талант потухнет»

Теги СКА ФХР НХЛ Владимир Путин КХЛ Канадская хоккейная лига Роман Ротенберг Политика детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

– В четверг Владимир Путин заявил о том, что «дельцы от хоккея тащат наших детей за границу и с этим нужно что-то делать». Что вы думаете по этому поводу?

– Не секрет, что это серьезная проблема, которой уже много лет. Иногда нечистоплотные агенты вкладывают в голову и родителям, и самим юным игрокам сомнительную идею, что при отъезде за океан они обязательно станут звездами, а в России их талант потухнет.

Но практика говорит совершенно об обратном! Посмотрите на российских хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ – среди них буквально единицы тех, кто пробился наверх через североамериканские молодежные лиги. За последние годы из СКА в НХЛ уехало достаточное количество хоккеистов, но практически все они состоялись как игроки в нашем чемпионате, много выиграли с клубом, выступали в национальной сборной — и за океан отправлялись с совсем другим статусом.

Конечно, конкуренция везде высочайшая, место в составе никто не гарантирует ни в КХЛ, ни в НХЛ. Но 16-летний парень с гораздо большей вероятностью испортит себе карьеру, если уедет раньше времени. Прежде всего, нужно быть честными по отношению к молодым хоккеистам и их родителям: за океаном их никто не ждет и ковровую дорожку расстилать не будет.

В то же время нам нужно делать привлекательным собственный чемпионат – работать над инфраструктурой, судейством, календарем, маркетингом, чтобы во всех городах был яркий хоккей и хорошая картинка для болельщиков и спонсоров. Это очень важно, без этой работы развивать хоккей невозможно, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА. 

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?

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22 комментария

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Ovi174
Ромка ты один из "нечистоплотных агентов" , который превратил лигу в свою игрушку! Ты все портишь к чему прикоснешься! Из-за твоих действия болельщики теряют интерес к КХЛ и хоккеисты уезжают в НХЛ!
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Персональные данные Номер 67327384
А вот и бенефициар нарисовался. Убазарили все-таки пахана высказаться по этой теме
+23
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curdboy
Слова, конечно, красивые, звучные. Но дела с ними что-то не сильно сходятся: Вы, Роман Борисович, без всяких там нечистоплотных агентов сами демонстрируете молодым талантливым игрокам, что их тут ждёт - полная бесперспективность
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Максим Столбов
С Романом то молодые хоккеисты сразу поймут, что они никто и звать их никак. Хоть Мичков выбрался из этой поруки.
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Юрий Перцев
Ответ Ovi174
Ромка ты один из "нечистоплотных агентов" , который превратил лигу в свою игрушку! Ты все портишь к чему прикоснешься! Из-за твоих действия болельщики теряют интерес к КХЛ и хоккеисты уезжают в НХЛ!
Абсолютно точно👍
+11
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цэсемьэр
в общем-то РР делает то же самое только в пользу СКА, рассказывая сказки что развиваться можно исключительно в его системе
+7
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J-12
в Северстали, Торпедо, Металлурге и многих других клубов, да развивается талант. Что не скажешь о Ска
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учись упорно
Надо забирать паспорта и срок службы в армии до 5 лет увеличить. Вот где таланты раскроются.
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xa-xa
Ещё как затухнет...
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Machine Head
Полностью согласен с Романом Борисовичем . Особенно из СКА уехало много воспитанников - звезды мировой величины. Это система. Бггг
+4
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йозе марино
👅👅👅
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Melnikov1968
В хоккейном мире все друг друга знают, значит не составит труда назвать фамилии этих нечистоплотных агентов. В чем трудности? Значит это не выгодно. Вполне возможно, что вся хоккейная верхушка что-то имеет с этого. Иначе эту лавочку давно бы прикрыли.
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Screamer_FCSM
Я до сих пор не понимаю, как Рома стал тренером.
Вот именно из-за этого и уезжают, что принцип своячничества доминирует над спортивным принципом! Не ужели он не понимает?
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svas17
Всё сходится, я утром об этом и написал, Ротенберги хотят забрать всю агентскую деятельность под себя, поэтому главный и заговорил про агентов.
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Олег НН
Пэахаха забирает тройками из команд всех лучших , воротчиков, потом маринует их у себя потом их меняет на новых и говорит о развитии. Где эта красная машина ? Фетодов у нас играл гораздо лучше хоть и был ещё сырой , а в СКА он вообще никто.
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rembrandao
Конечно потухнет, потому что чтобы расти нужно соревноваться с лучшими, а не в тепличной лиге.
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Atsuktuvas
С такими руководителями и агентов не надо...
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icey_punk
Это он про Дэна?
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Ка Ман
Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа,
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
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Финты Заболотного
Полностью согласен с Романом Борисовичем! Под его мудрым руководством в СКА воспитываются молодые звездочки и вырастают в настоящих гениев отечественного хоккея. Хотя многие в хоккейном руководстве ставят им палки в колеса: например, такого количества перелетов нет ни у одной команды КХЛ!!! Но даже на самолетных ногах КОМАНДА со скоростью света летит к Путеводной Звезде - Кубку Гагарина!!! Слава системе! Слава Красной Машине им Р. Б. Ротенберга!
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Олег НН
Ответ Melnikov1968
В хоккейном мире все друг друга знают, значит не составит труда назвать фамилии этих нечистоплотных агентов. В чем трудности? Значит это не выгодно. Вполне возможно, что вся хоккейная верхушка что-то имеет с этого. Иначе эту лавочку давно бы прикрыли.
Все работают на йозика в первую очередь. Пусть назовёт фамилии нечистоплотных
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