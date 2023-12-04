Буше забил в 6-м матче подряд – у него 28 шайб в 36 матчах сезона КХЛ. Личный рекорд форварда «Авангарда» в лиге – 31 гол

Теги Авангард Амур видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше забил гол в шестом матче подряд в КХЛ.

Нападающий «Авангарда» отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура».

Рид Буше забросил шайбу в третьем периоде, подставив клюшку под передачу Дамира Шарипзянова. Также в голевой атаке поучаствовал Владимир Ткачев.

Буше продлил голевую серию до шести матчей подряд. В его активе 28 голов в 36 матчах чемпионата КХЛ в этом сезоне. Рид является лидером гонки снайперов лиги.

Личный рекорд Буше в регулярных чемпионатах КХЛ – 31 гол в 64 играх в прошлом сезоне.

11 комментариев
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1 звено разрывает в каждой игре !! удачи парням
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Ответ Антон Фёдоров
только у Спунера затишье, в основном очки набирают буше и Ткачёв
Спунер развязал руки Буше и Ткачеву, отрабатывая в обороне за всех. Именно так и должен играть классный центр. Статистика проседает немного, но +/- растет - и это главное
+10
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Крошит Авангард всех подряд .
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В интересное время живём. С одной стороны Авангард показывает в целом пресный хоккей, полно пассажиров в команде. Но с другой стороны лидеры показывают космическую статистику. Ткачёв набрал уже 51 очка за 36 игр. Это лучшая стата в истории клуба по кол-ву очков за игру. Буше вот идёт на снайперский рекорд клуба, и уже никто не сомневается, что он будет побит.
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+7
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Черт возьми, вот это профессионалы. Они уже давно не радуются даже голам. Это для них рутина, как уголь в шахтах добывать
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Рид на 50 плюс идет в сезоне .
+3
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только у Спунера затишье, в основном очки набирают буше и Ткачёв
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Ответ Антон Фёдоров
только у Спунера затишье, в основном очки набирают буше и Ткачёв
Со Спунером всё хорошо!
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Красавчик, так держать 👏💪🤞
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Ответ Dorff
Спунер развязал руки Буше и Ткачеву, отрабатывая в обороне за всех. Именно так и должен играть классный центр. Статистика проседает немного, но +/- растет - и это главное
это понятно, но на точке слабоват.
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Ответ VasyaFilkin
В интересное время живём. С одной стороны Авангард показывает в целом пресный хоккей, полно пассажиров в команде. Но с другой стороны лидеры показывают космическую статистику. Ткачёв набрал уже 51 очка за 36 игр. Это лучшая стата в истории клуба по кол-ву очков за игру. Буше вот идёт на снайперский рекорд клуба, и уже никто не сомневается, что он будет побит.
А за кем рекорд?
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