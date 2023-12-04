Буше забил в 6-м матче подряд – у него 28 шайб в 36 матчах сезона КХЛ. Личный рекорд форварда «Авангарда» в лиге – 31 гол

Рид Буше забил гол в шестом матче подряд в КХЛ.

Нападающий « » отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

забросил шайбу в третьем периоде, подставив клюшку под передачу Дамира Шарипзянова. Также в голевой атаке поучаствовал Владимир Ткачев.

Буше продлил голевую серию до шести матчей подряд. В его активе 28 голов в 36 матчах чемпионата в этом сезоне. Рид является лидером гонки снайперов лиги.

Личный рекорд Буше в регулярных чемпионатах КХЛ – 31 гол в 64 играх в прошлом сезоне.