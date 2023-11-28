Андрей Мартемьянов: «У «Амура» только одна тройка забивает. Мы одни из худших в КХЛ по забитым. Будем работать над тем, чтобы раскрепостить команду»
Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Адмирала» (2:3 Б).
«Обе команды играли осторожно в первом периоде, ошибок не допускали ни те, ни другие. До пропущенного гола шла закрытая игра.
После пропущенного гола мы раскрылись, пошли атаковать. Но наше большинство как всегда работает плохо, еще и пропустили гол совершенно ненужный. Попытались в овертайме склонить чашу весов в свою пользу – не удалось.
Дерби есть дерби, неважно, кто на каком месте, тут не будет проходных моментов. Это сложные игры. В таких проявляются характеры, стойкость.
Чего не хватило нам сегодня? Ответ банальный – гола. Или двух. Мы мало забиваем, мы одни из худших по забитым в лиге, у нас только одна тройка нападения забивает, остальные не помогают.
Будем работать над тем, чтобы раскрепостить команду, чтобы более сильная зараженность на ворота была», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Вот так бывает , один удачный сезон , куча провальных сезонов и все рубят это бревно под названием тренер Мартемьянов.
Ничего , хоккей не обманешь, не можешь игроков настроить и поставить команде игру, иди домой отдыхай, детей тренируй в конце концов. Может с детьми справишься.