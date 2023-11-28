Андрей Мартемьянов: «У «Амура» только одна тройка забивает. Мы одни из худших в КХЛ по забитым. Будем работать над тем, чтобы раскрепостить команду»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Адмирала» (2:3 Б).

«Обе команды играли осторожно в первом периоде, ошибок не допускали ни те, ни другие. До пропущенного гола шла закрытая игра.

После пропущенного гола мы раскрылись, пошли атаковать. Но наше большинство как всегда работает плохо, еще и пропустили гол совершенно ненужный. Попытались в овертайме склонить чашу весов в свою пользу – не удалось.

Дерби есть дерби, неважно, кто на каком месте, тут не будет проходных моментов. Это сложные игры. В таких проявляются характеры, стойкость.

Чего не хватило нам сегодня? Ответ банальный – гола. Или двух. Мы мало забиваем, мы одни из худших по забитым в лиге, у нас только одна тройка нападения забивает, остальные не помогают.

Будем работать над тем, чтобы раскрепостить команду, чтобы более сильная зараженность на ворота была», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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6 комментариев

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Caniball
Хохлачев с з/п 75 миллионов как там поживает? Нормально?!
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ЧакЧак
Амур как был дном , так и остался , прыгающих в высоту понакупили только зря
+4
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User User
Амур наверно надо распустить, молодые игроки не хотят играть если не играют высокооплачиваемые игроки, не будет же выкладываться игрок который получает 15 млн если баклуши бьёт который получает 75 . тренер не справляется с такими игроками, значит и тренера убирать надо. Сезон провален, да и губернатору надо задуматься о Кубке Гагарина?!!
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Cергей Сухарев
Кто принимал решение об отставке Епачинцева?Расстрелять!
+1
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Cергей Сухарев
Ответ Cергей Сухарев
Кто принимал решение об отставке Епачинцева?Расстрелять!
P.S.Не ходить на игру 1 декабря.Может так прочувствуют.
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fomin
Нужно больше золота!
Вот так бывает , один удачный сезон , куча провальных сезонов и все рубят это бревно под названием тренер Мартемьянов.
Ничего , хоккей не обманешь, не можешь игроков настроить и поставить команде игру, иди домой отдыхай, детей тренируй в конце концов. Может с детьми справишься.
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