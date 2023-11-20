Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона. Форвард «Чикаго» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Коннор Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона НХЛ.
18-летний форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:3).
В его активе стало 15 (9+6) баллов в 16 играх сезона при полезности «минус 7».
Бедард лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.
По очкам на втором месте идет форвард «Аризоны» Логан Кули (12 баллов в 17 играх, 2+10).
По голам второе место делят форварды Марко Росси («Миннесота», 6 в 17 играх) и Лео Карлссон («Анахайм», 6 в 12).
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