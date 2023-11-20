Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона. Форвард «Чикаго» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Коннор Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона НХЛ.

18-летний форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (2:3).

В его активе стало 15 (9+6) баллов в 16 играх сезона при полезности «минус 7».

лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

По очкам на втором месте идет форвард «Аризоны» (12 баллов в 17 играх, 2+10).

По голам второе место делят форварды Марко Росси («Миннесота», 6 в 17 играх) и («Анахайм», 6 в 12).