Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона. Форвард «Чикаго» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Теги рейтинги Баффало Чикаго НХЛ Марко Росси Коннор Бедард Логан Кули Лео Карлссон Хоккей

Коннор Бедард набрал 15 очков в 16 матчах сезона НХЛ.

18-летний форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:3). 

В его активе стало 15 (9+6) баллов в 16 играх сезона при полезности «минус 7». 

Бедард лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков. 

По очкам на втором месте идет форвард «Аризоны» Логан Кули (12 баллов в 17 играх, 2+10). 

По голам второе место делят форварды Марко Росси («Миннесота», 6 в 17 играх) и Лео Карлссон («Анахайм», 6 в 12). 

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