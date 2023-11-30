Бедард – фаворит на «Колдер» по итогам четверти сезона НХЛ, Минтюков – 4-й (NHL.com)

Коннор Бедард называется фаворитом на приз «Колдер Трофи».

Авторы официального сайта поделились мнением о главных претендентах на «Колдер Трофи» – приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается нападающий « » , набравший 17 (10+7) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард (« ») – 80 баллов;

2. (« ») – 51;

3. (« ») – 34;

4. (« ») – 33;

5. (« ») – 14;

6. («Торонто») и («Миннесота») оба – 8;

8. Адам Фантилли («Коламбус») – 5;

9. Мэттью Пойтрас (« ») – 4;

10. Мэттью Найз («Торонто») – 2;

11. Брок Фэйбер («Миннесота») – 1.