Бедард – фаворит на «Колдер» по итогам четверти сезона НХЛ, Минтюков – 4-й (NHL.com)

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Коннор Бедард называется фаворитом на приз «Колдер Трофи».

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Колдер Трофи» – приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 17 (10+7) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Чикаго») – 80 баллов;

2. Логан КулиАризона») – 51;

3. Люк ХьюзНью-Джерси») – 34;

4. Павел МинтюковАнахайм») – 33;

5. Лео КарлссонАнахайм») – 14;

6. Джозеф Уолл («Торонто») и Марко Росси («Миннесота») оба – 8;

8. Адам Фантилли («Коламбус») – 5;

9. Мэттью Пойтрас («Бостон») – 4;

10. Мэттью Найз («Торонто») – 2;

11. Брок Фэйбер («Миннесота») – 1.

7 комментариев
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Дмитрий Травницкий
Бедард классно начал сезон. Посмотрим как он его продолжит без Папы Перри😁
+21
-6
+15
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Дмитрий Ганиев
Воронков вышел из чата
+11
0
+11
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Ivan Vladyko
Ответ Дмитрий Шелема
гениальный рейтинг конечно, с учетом того что Найз и Фантилли имеют столько же очков что и Воронков (по 10), но сыграли больше матчей и кэф полезности у них хуже. Снимаю шляпу просто😀
Ну, во-первых, и Найз, и Фантилли по набранным очкам в опросе тоже ниочём по сути. Во-вторых, все и так знают, что скажем так, североамериканцы при прочих равных всегда в приоритете.
В-третьих, чисто субъективно при оценке наверняка поглядывают и на возраст. Воронкову 23, а многим и 20-ти нет. И, как и с североамериканцами, при прочих равных - эта разница в возрасте (в данном случае вполне уместно) делает разницу
+5
-2
+3
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Павел Гаврош
Минтюков конечно очень сильно радует.Нам таких защитников как раз не хватает.Наш Расмус Далин)))
+1
0
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TBFTT
Все ожидаемо.
+1
-1
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Дмитрий Шелема
Ответ Дмитрий Ганиев
Воронков вышел из чата
гениальный рейтинг конечно, с учетом того что Найз и Фантилли имеют столько же очков что и Воронков (по 10), но сыграли больше матчей и кэф полезности у них хуже.
Снимаю шляпу просто😀
+3
-3
0
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haymaker
Ответ Дмитрий Травницкий
Бедард классно начал сезон. Посмотрим как он его продолжит без Папы Перри😁
а про твою маму тоже можно смешно шутить?
0
0
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