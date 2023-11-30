Бедард – фаворит на «Колдер» по итогам четверти сезона НХЛ, Минтюков – 4-й (NHL.com)
Коннор Бедард называется фаворитом на приз «Колдер Трофи».
Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Колдер Трофи» – приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате.
16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
По итогам четверти сезона главным претендентом считается нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 17 (10+7) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Чикаго») – 80 баллов;
2. Логан Кули («Аризона») – 51;
3. Люк Хьюз («Нью-Джерси») – 34;
4. Павел Минтюков («Анахайм») – 33;
5. Лео Карлссон («Анахайм») – 14;
6. Джозеф Уолл («Торонто») и Марко Росси («Миннесота») оба – 8;
8. Адам Фантилли («Коламбус») – 5;
9. Мэттью Пойтрас («Бостон») – 4;
10. Мэттью Найз («Торонто») – 2;
11. Брок Фэйбер («Миннесота») – 1.
В-третьих, чисто субъективно при оценке наверняка поглядывают и на возраст. Воронкову 23, а многим и 20-ти нет. И, как и с североамериканцами, при прочих равных - эта разница в возрасте (в данном случае вполне уместно) делает разницу
Снимаю шляпу просто😀