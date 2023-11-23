Бедард – 5-й игрок в возрасте до 19 лет в истории НХЛ с 10 голами за 17 или менее матчей

Коннор Бедард забросил 10 шайб в 17 матчах и вошел в историю НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:7).

В его активе стало 16 (10+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 8». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

Первый номер драфта-2023 – пятый игрок в возрасте 18 лет или младше в истории НХЛ, достигший отметки 10 шайб за 17 или менее игр.

В список также входят (2016/17, «Виннипег», 10 голов в 14 играх), (1983/84, «Детройт», 10 в 15), Дэйл Хаверчак (1981/82, «Виннипег», 10 в 17) и Тед Кеннеди (1943/44, «Торонто», 10 в 17).

Отметим, что Кеннеди удалось это сделать в 17 полных лет. Впоследствии было введено правило, согласно которому игроки не могут дебютировать в НХЛ до наступления 18-летия.