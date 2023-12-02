Сергей Федоров: «Федотов потихонечку восстанавливается. Ребята терпят, Ваня терпит, тренерский штаб терпит те ситуации, которые иногда бывают»

Сергей Федоров высказался об игре вратаря Ивана Федотова.

– ЦСКА выводит на пик формы голкипера Ивана Федотова. Но тут выстрелил . Может быть, он станет первым номером?

– Я отлично отношусь к этой вратарской ситуации. Гамзин провел шесть матчей с большими перерывами и одержал шесть побед. Уверенная игра в воротах, процесс идет. Что тут скажешь? Молодец парень!

Но это подготовительный вариант. Да, он бэкап. Мы его подводим под взрослый хоккей. Под те задачи, которые ставил и всегда будет ставить такой великий клуб, как ЦСКА. Это здорово, и этого никто не отнимет. Но это – работа подготовительной системы всех наших вратарей.

Если говорить о Федотове, то он потихонечку восстанавливается. Ребята в команде понимают, через что прошел Ваня, и через что он проходит сейчас. Без сомнений, здесь идет взаимность. Ребята терпят, терпит, тренерский штаб терпит те ситуации, которые у нас иногда бывают.

Но самое важное – мы понимаем, где хотим быть. Но на данный момент это занимает, как всегда, чуть больше времени, чем хотелось бы, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.