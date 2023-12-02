Сергей Федоров: «Федотов потихонечку восстанавливается. Ребята терпят, Ваня терпит, тренерский штаб терпит те ситуации, которые иногда бывают»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Дмитрий Гамзин Хоккей

Сергей Федоров высказался об игре вратаря Ивана Федотова.

– ЦСКА выводит на пик формы голкипера Ивана Федотова. Но тут выстрелил Дмитрий Гамзин. Может быть, он станет первым номером?

– Я отлично отношусь к этой вратарской ситуации. Гамзин провел шесть матчей с большими перерывами и одержал шесть побед. Уверенная игра в воротах, процесс идет. Что тут скажешь? Молодец парень!

Но это подготовительный вариант. Да, он бэкап. Мы его подводим под взрослый хоккей. Под те задачи, которые ставил и всегда будет ставить такой великий клуб, как ЦСКА. Это здорово, и этого никто не отнимет. Но это – работа подготовительной системы всех наших вратарей.

Если говорить о Федотове, то он потихонечку восстанавливается. Ребята в команде понимают, через что прошел Ваня, и через что он проходит сейчас. Без сомнений, здесь идет взаимность. Ребята терпят, Ваня терпит, тренерский штаб терпит те ситуации, которые у нас иногда бывают.

Но самое важное – мы понимаем, где хотим быть. Но на данный момент это занимает, как всегда, чуть больше времени, чем хотелось бы, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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1 комментарий
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Главное что бы терпение не тянулось на весь сезон и на финише когда оно прошло мы не оказались бы на 10 позиции....терпели....
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